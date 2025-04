Inter, contro il Cagliari una maglia speciale per un tifoso speciale!

Sabato 12 aprile, in occasione della 32ª giornata di Serie A, l’Inter scenderà in campo con una maglia speciale per rendere omaggio a Valentino Rossi. Al Meazza, la sfida contro il Cagliari alle ore 18, i nerazzurri vestiranno un kit bianco esclusivo, disegnato da Nike, dedicato al leggendario campione di motociclismo, da sempre grande tifoso interista.

Il design della maglia sarà impreziosito da una banda centrale giallo fluo — colore iconico del “Dottore” — che attraverserà il petto in corrispondenza dello Scudetto, accompagnata da eleganti dettagli nerazzurri. A completare l’omaggio, accanto al logo dello sponsor tecnico comparirà il celebre numero 46, reso famoso da Rossi nel corso della sua straordinaria carriera e scelto in onore del padre Graziano.

Il kit è disponibile a partire da oggi negli store ufficiali del club e si preannuncia già un pezzo da collezione per i tifosi interisti e gli appassionati del motorsport. Per permettere all’Inter di indossare la nuova divisa, il Cagliari rinuncerà al suo tradizionale kit da trasferta bianco, optando per una delle sue divise alternative.

Una serata di sport e passione, unendo due mondi apparentemente lontani ma legati da un unico colore: il giallo fluo di Valentino.