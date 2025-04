Sinner in lacrime: non se l’aspettava

La rincorsa al trono mondiale del tennis resta saldamente nelle mani di Jannik Sinner, nonostante l’assenza forzata dalle competizioni.

Il numero uno del mondo, ancora fermo per la squalifica legata al caso WADA, vede avvicinarsi il momento del ritorno: gli Internazionali d’Italia rappresentano il crocevia perfetto per rientrare davanti al pubblico di casa e ribadire la propria supremazia. Nel frattempo, chi avrebbe potuto approfittarne – su tutti Alexander Zverev e Carlos Alcaraz – ha deluso le aspettative. Il tedesco, in particolare, sta vivendo un 2025 da dimenticare: nessun titolo conquistato e una sequenza di eliminazioni premature che ne hanno frenato la rincorsa. A Monte-Carlo, altra tappa fallita.

A mettergli il bastone tra le ruote è stato proprio Matteo Berrettini, capace di imporsi in rimonta e firmare una delle sue vittorie più significative degli ultimi anni. Un successo che pesa non solo per il valore dell’avversario, ma anche per il momento in cui arriva. Alcaraz, dal canto suo, continua a convivere con alti e bassi. L’età gioca a suo favore, ma la continuità non è ancora quella di un vero dominatore. E così, pur lontano dai campi, è ancora Sinner a comandare la classifica ATP. A Monte-Carlo, intanto, l’Italia si gode la rinascita di Berrettini, che ha voluto lanciare un pensiero speciale proprio al numero uno del mondo.

Dedica speciale a Sinner, Berrettini: “Può contare su di me”

Dopo la splendida vittoria contro Alexander Zverev nei sedicesimi del Masters 1000 di Monte-Carlo, Matteo Berrettini ha voluto mandare un messaggio forte e sincero a Jannik Sinner, in un momento delicato per il numero uno del mondo. Sono sicuro che Jannik tornerà allo stesso livello di prima – ha dichiarato in conferenza stampa – Per qualsiasi cosa, sa di poter contare su di me. Un gesto di affetto e rispetto, che testimonia il legame tra i due azzurri, sempre più centrali nel panorama del tennis internazionale: “Ci siamo sentiti qualche settimana fa, ma adesso è giusto lasciargli i suoi spazi”.

Parole mature, che arrivano dopo un match combattutissimo. Sotto di un set, Berrettini ha saputo reagire con grande personalità, dominando Zverev nei momenti decisivi e sfruttando il sostegno caloroso del pubblico di monegasco. L’azzurro ha confessato di essersi innervosito nel terzo set dopo un game mal gestito sul 5-4, ma di aver avuto la forza mentale per restare agganciato al match. Mi sono esaltato, ho sentito il calore del pubblico e ho provato a impormi – ha spiegato. Una prestazione solida, figlia di fiducia ritrovata. E un pensiero, alla fine, sempre rivolto a Sinner.