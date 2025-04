Schumacher, tifosi spiazzati: rivelazione a sorpresa

Il retroscena sul campione tedesco lascerà di stucco i suoi tifosi: il ricordo di Schumacher è imperdibile.

Sono trascorsi ormai più di undici anni dal tragico incidente che ha sconvolto per sempre la vita di Michael Schumacher. Il super campione tedesco è stato avvolto da un velo di incertezza e segretezza dopo il tragico incidente del dicembre 2013 sulle piste francesi di Meribel. L’ex pilota era impegnato in una discesa fuori pista quando ha perso il controllo dei suoi ed è caduto rovinosamente, battendo la testa contro un sasso e riportando lesioni quasi fatali. Da allora non si sa sostanzialmente più nulla.

L’unica notizia certa corrisponde al bollettino medico diramato il giorno successivo al delicatissimo intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Schumi. Il comunicato lasciava intendere che le lesioni cerebrali riportate nell’incidente erano state gravissime, tali da ridurlo con ogni probabilità in uno stato irreversibile. Da allora, la famiglia ha sempre mantenuto enorme riserbo sul suo stato, sia per tutelare la sua privacy che per evitare ulteriori speculazioni che avrebbero potuto macchiare la sua gloriosa storia.

Schumacher, il retroscena che fa sorridere i tifosi

Il ricordo di Michael Schumacher resta comunque sempre vivo nel cuore di tutti i suoi tifosi, ma anche di tutti gli appassionati della Formula 1 e dello sport in generale. Schumi ha scritto la storia della categoria regina delle corse, ha formato un matrimonio iconico ed epocale con la Ferrari, ha vinto più di ogni altro pilota (al pari del solo Lewis Hamilton con 7 titoli). Il suo nome è nella leggenda, e non può che toccare sempre le corde del cuore.

Ma Schumacher è stato anche un gran personaggio lontano dalle piste. Una persona dal cuore d’oro nascosta dietro la durezza e la spigolosità dell’aspetto del duro tedesco. A svelare un particolare retroscena che lo ha riguardato è stata Beatrice Luzzi, ex attrice conosciuta al pubblico per aver interpretato uno dei ruoli principali della famosa soap italiana ‘Vivere’. Dopo aver partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello, oggi è impegnata come opinionista proprio del programma condotto da Alfonzo Signorini.

Nel corso di in un’intervista per il Corriere della Sera, la Luzzi ha raccontato di uno spot girato con Michael Schumacher: “Era per la Fiat Multipla. Girammo a Maranello le scene senza di lui. Per otto ore in sottofondo si sentiva il rombo della sua Ferrari in pista. Alla fine si presentò sul set, fresco e profumato, come se avesse riposato. Mi chiese. ‘Di dove sei?’. Io risposi di Roma. E lui ‘Sei romena?’. Io secca ‘No, romana’”.