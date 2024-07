Lorenzo Lucchesi, giovane difensore di proprietà della Fiorentina e nell’ultima stagione in prestito in B alla Ternana, sta per diventare un nuovo calciatore del Venezia.

Il centrale ha attratto l’attenzione di alcuni club di Serie A che in queste settimane lo hanno seguito tanto. Alla fine a spuntarla saranno i Lagunari con Eusebio Di Francesco che avrà così un rinforzo importante per la propria difesa.