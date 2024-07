Formula 1, Belgio: Piastri può bissare il successo dell’Hungaroring?

Tutto pronto per il prossimo appuntamento con la Formula 1. Questo fine settimana si correrà in Belgio, per la quattordicesima e ultima tappa prima della tanto agognata pausa estiva. Cosa c’è da aspettarsi dal circuito Spa-Francorchamps? Scopriamolo insieme.

Dopo le ultime eccellenti prestazioni, c’è molta curiosità circa un possibile altro exploit della McLaren. La scuderia di Woking ha, in un certo senso, riaperto il discorso del titolo, che sembrava ormai definitivamente appannaggio del solito Verstappen. Se è vero che l’Olandese possa comunque contare su un vantaggio importante, va detto che ora la situazione è sicuramente più incerta ed entusiasmante.

Occhi puntati su Oscar Piastri, reduce da una magnifica vittoria in Ungheria: la possibilità che l’australiano vinca in Belgio pagherebbe su Planetwin365 5,50 volte la posta; su Betclic 5 e su Unibet 4. La Pole Position di Piastri, invece, è a 5 su Planetwin365; su Betclic 4,50 e su Unibet 4.

È, però, Lando Norris il vero favorito secondo i bookmakers. Il pilota britannico viene da un terzo e un secondo posto e ora punterà al gradino più alto del podio. Su Planetwin365, una possibile affermazione in Belgio da parte di Norris pagherebbe 1,95 volte la posta; su Unibet 1,90 e su WilliamHill 2. A 2,75 su Planetwin365, invece, la Pole Position di Norris: stessa quota di Betclic, mentre la stessa giocata su Unibet è a 2.

Molto più basse, sulla carta, le possibilità di veder trionfare la Ferrari. Nonostante delle prestazioni più convincenti da parte di Sainz, risulta essere ancora Charles Leclerc più favorito rispetto allo spagnolo per poter chiudere in testa la gara. La vittoria del monegasco in Belgio pagherebbe 23 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 20 e su WilliamHill 26. A ben 41 volte la posta su Planetwin365 una possibile affermazione di Carlos Sainz; su Betclic parliamo di 25 volte la posta e su WilliamHill 34.

Interessante anche la quota relativa alla possibilità che Lewis Hamilton possa riuscire a trionfare sul circuito Spa-Francorchamps: si parla di 12 volte la posta su Planetwin365; su Betclic la stessa giocata è a 10 e su Unibet 11. La Pole Position del pilota britannico pagherebbe, invece, 10 volte la posta su Planetwin365; come su Betclic, mentre su Unibet è a 11.