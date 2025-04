Video Zanardi, tifosi con le lacrime: emozione indescrivibile

Il video di Alex Zanardi ha commosso i tifosi: l’emozione alla vista delle immagini è stata fin da subito indescrivibile.

Alex Zanardi continua ad attirare l’attenzione e ad essere un simbolo del mondo dello sport e non solo. Nelle ultime ore è circolato un video che ha fatto commuovere i tifosi e tutti coloro che lo ‘hanno conosciuto’ nel corso dei mesi passati.

Il video riguarda il circuito di Long Beach che, con i suoi 1,968 miglia e 11 curve, è da sempre uno dei tracciati più iconici del motorsport americano. Nel 1998, il layout della pista, che Hickey ha definito tra i suoi preferiti, ha fatto da cornice perfetta a una gara da capogiro.

Non era solo una questione di velocità: la strategia, il coraggio e la capacità di gestire la pressione hanno reso la vittoria di Zanardi un simbolo di resilienza. Quell’anno, Zanardi non si fermò qui: dopo Long Beach, vinse altre sei gare, conquistando il suo secondo titolo CART consecutivo,un’impresa che lo ha consacrato come leggenda del motorsport. Ecco i dettagli e il video.

Il video di Zanardi commuove i tifosi: l’emozione è indescrivibile

Nel 1998, il Long Beach Grand Prix ha regalato una delle pagine più belle della storia dell’IndyCar. Alex Zanardi, con una rimonta da brividi, ha completato una vittoria epica. Superando all’ultimo respiro Bryan Herta e Dario Franchitti. La gara vinta da Zanardi ancora oggi è ricordata come una delle più incredibili nella storia del motorsport.

Quella del 5 aprile 1998 non è stata una gara qualunque, ma è stata una vera e propria scalata. Partito in una posizione difficile, il pilota italiano ha dovuto affrontare problemi alla radio che hanno reso complicata la comunicazione con il team. Nonostante tutto, Zanardi non si è arreso. Ha scalato appunto le posizioni nel gruppo fino a ritrovarsi alle spalle di Herta e Franchitti.

𝟭𝟵𝟵𝟴 𝗟𝗢𝗡𝗚 𝗕𝗘𝗔𝗖𝗛 𝗔𝗟𝗘𝗫 𝗭𝗔𝗡𝗔𝗥𝗗𝗜 completes an epic comeback win with late passes on 𝗕𝗥𝗬𝗔𝗡 𝗛𝗘𝗥𝗧𝗔 and 𝗗𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗛𝗜𝗧𝗧𝗜#INDYCAR @lxznr @BryanHerta @dariofranchitti pic.twitter.com/AscOmciN81 — Hickey (@Hickey93) April 10, 2025

Con una freddezza incredibile, ha compiuto i sorpassi decisivi negli ultimi giri. Ed è così arrivato a conquistare una vittoria che sembrava inizialmente impossibile. Tanto che ha dichiarato al termine della gara: “In un giorno in cui tutto è andato storto, siamo tornati e abbiamo vinto”.

Alex Zanardi non è stato quindi solo un pilota. Ma è diventato un simbolo di tenacia e resilienza. Dopo i successi a Long Beach nel 1997 e 1998, è infatti diventato il primo in America a celebrare le vittorie con i famosi ‘victory donuts’. Gesto che poi è tradizione ed esiste ancora oggi.

La sua carriera, però, non si è limitata alle piste. Dopo un grave incidente nel 2001, Zanardi ha infatti trovato la forza di rimettersi in gioco. E si è lanciato nel paraciclismo. Ha vinto anche lì medaglie d’oro alle Paralimpiadi, l’ultima nel 2016 a Rio. E anche al giorno d’oggi, dopo l’incidente del 2020, la sua storia continua a emozionare.