Juventus, oggi col Norimberga la prima uscita dell’era Thiago Motta

Dopo oltre due settimane di allenamento tra la Continassa e il ritiro tedesco Herzogenaurauch, oggi la Juventus scenderà in campo per il primo test stagionale. Per la squadra bianconera è la prima amichevole dall’inizio della preparazione, la prima uscita da quando sulla panchina delle Vecchia Signora c’è Thiago Motta. Il tecnico italo brasiliano, presentato giovedì scorso, dopo due stagioni al Bologna comincia la sua prima avventura alla guida di una big del nostro campionato.

L’avversario sarà piuttosto modesto. Infatti, al cospetto dei bianconeri ci sarà il Norimberga, formazione che il prossimo anno militerà ancora in Zweite Bundesliga. Sulla panchina della formazione bavarese ci sarà una vecchia conoscenza del calcio italiano come Miroslav Klose, alla prima esperienza da “capo allenatore” in Germania. Due stagioni fa, nel 2022/23, Klose aveva infatti allenato gli austriaci dell’Altach nella Bundesliga austriaca salvandosi dalla retrocessione solo nelle ultimissime giornate del torneo.

Che Juventus troveremo?

Sarà un primo test molto particolare per la Juventus di Thiago Motta. Il tecnico schiererà sicuramente una formazione con le caratteristiche della Juve che vedremo nei prossimi mesi. Tuttavia, a livello di interpreti sarà difficile vedere una versione “definitiva”. Intanto perché il tecnico ha dimostrato sia allo Spezia che al Bologna di fare ampie rotazioni. E poi perché tra i convocati del ritiro ci sono tanti calciatori che giocheranno in realtà nella Juventus NextGen. Senza contare che ancora, all’interno della rosa, mancano i brasiliani e Kenan Yildiz. Pezzi fondamentali del tessuto tecnico bianconero.

Appuntamento alle ore 17 al Max Morlock Stadion di Norimberga per scoprire la prima Juventus del nuovo corso.