Pedullà: “Fiorentina, obiettivi McKennie e Tessmann”

Dopo aver salutato Duncan e Bonaventura a scadenza di contratto e Arthur per la fine del prestito, la Fiorentina deve aggiungere elementi al suo reparto di centrocampisti di spessore. L’idea dei viola è completamente a stelle e strisce. Infatti, per rinforzare la mediana, Pradé e Goretti avrebbero messo nel mirino due americani: Weston McKennie e Tanner Tessmann.

Il texano della Juventus, dopo aver fatto saltare la trattativa lo avrebbe portato in Premier League all’Aston Villa, cerca collocazione. Non rientra nei piani di Thiago Motta e ha un contratto in scadenza nel 2025. A certe condizioni, riporta Alfredo Pedullà, può esserci il trasferimento in viola. Tuttavia, serve prima capire che cosa davvero vorrà fare nel suo futuro.

L’altro texano del Venezia è anche lui in scadenza nel 2025 coi Lagunari ed è una delle grandi rivelazioni dello scorso campionato di Serie B. Per questo motivo la Fiorentina per Tessmann dovrà fare i conti con un’ampia concorrenza, ma i dirigenti ci stanno lavorando.