Sarà ricordato per sempre: addio al grande allenatore

Un triste annuncio ha colpito nelle ultime ore il mondo della pallavolo toscana: se ne va una figura di spicco.

Una brutta notizie ha lasciato senza fiato tutto l’ambiente della pallavolo toscana. È scomparso all’età di 66 anni Giancarlo Chelli, ex giocatore e allenatore di pallavolo e docente di educazione fisica presso l’IPSIA Pacinotti di Pontedera, città nella quale era nato il 2 febbraio 1959. Proprio a Pontedera, Chelli aveva cominciato la sua carriera da giocatore e da tanti è ricordato come uno della “seconda generazione” dei Giapponesi di Pontedera. Quando era appena un ragazzino, infatti, si è allenato con i fenomeni della Zoli Pontedera, come Alessandro Lazzeroni, Fabio Innocenti e Fabrizio Nassi.

Negli anni successivi ha poi intrapreso il percorso da allenatore alla Bellaria, a Montelupo, a Viterbo, a Riotorto e nell’Ambra Cavallini di Pontedera. Grazie alla laurea in scienze motorie aveva cominciato anche ad insegnare nelle scuole, e attualmente era docente di educazione fisica all’Istituto Antonio Pacinotti di Pontedera, la sua città. Da anni era malato, e la sua scomparsa lascia inevitabilmente un grande vuoto in tutti gli appassionati della pallavolo e in tutte le persone che lo avevano conosciuto.

Lutto nella pallavolo, addio a Giancarlo Chelli

La notizia della scomparsa di Giancarlo Chelli ha lasciato attonite tutti coloro che avevano avuto il piacere di conoscerlo nel corso di questi anni. “Chelli era uno sportivo vero. Grazie alla sua passione, che aveva trasmesso nella sua attività di insegnante a tanti ragazzi per molti anni, avevamo raccolto le sue idee per la realizzazione della palestra dell’Ipsia. In più, Chelli è stato una vera e propria anima della lega volley Uisp Valdera. È una perdita che ci addolora”.

“Ha lavorato con noi per diversi anni dando sempre il massimo – ha aggiunto Domiziano Lenzi, presidente di Uisp Valdera – già da tempo non seguiva più il settore, ma nonostante ciò nella nostra Uisp aveva lasciato un ricordo importante. È partito dai campi solari fino a essere responsabile della lega volley, interfacciandosi anche con i dirigenti di altri comitati o del regionale rispetto al settore di attività”.

“Chelli lascia un vuoto enorme nella nostra comunità di lavoro e lo ricorderemo per sempre – ha detto la professoressa Maria Giovanna Missaggia, dirigente scolastica dell’Ipsia – una persona con un altissimo senso del dovere, che si è impegnato a fondo ogni giorno e non si è mai risparmiato nelle attività correlate alla realizzazione e alla gestione della palestra scolastica”.