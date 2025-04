Roma-Juve, la sfida di Matias Soulé: “Sapevo già che sarei dovuto andare via”

Meno due a Roma-Juve, big match della 31a giornata di Serie A. Un match davvero particolare per l’argentino Matias Soulé, che ai microfoni de La Stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Una sfida, speciale, sentita, per il fantasista trasferitosi nella Capitale in estate con la Vecchia Signora che ha voluto fare cassa con la sua cessione dopo il prestito al Frosinone.

“Mentre giocavo col Frosinone, ero di proprietà della Juventus e pensavo di tornare in bianconero. Durante il mercato di gennaio comunicarono che mi dovevano vendere per incassare soldi, forse a una squadra araba. Quella trattativa non si è concretizzata, ma quando sono partito per il ritiro estivo sapevo già che sarei dovuto andare via. Thiago Motta scherzava molto con me. Mi diceva di rimanere, ma sapeva la situazione. Non ho vendette da prendermi e ora penso solo alla Roma”.

Roma-Soulé: l’importanza di De Rossi

“Un giorno mi ha telefonato il mio procuratore dicendomi che mi voleva la Roma. Ho approfondito l’interesse, parlato con De Rossi e i proprietari e mi hanno convinto. Dalla prima chiamata della Roma avevo già capito che sarei venuto qui. Dopo qualche giorno di attesa, con qualche timore che potesse saltare, il trasferimento si è concluso per il meglio”.