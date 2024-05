Roma, De Rossi: “Sono contento, ma i pareggi non ci aiutano”

Alla fine della gara terminata in pareggio tra Roma e Juventus. Daniele De Rossi, in studio, ha risposto alle domande di DAZN.

Il commento alla gara della Roma di mister De Rossi

De Rossi soddisfatto dall’energia mostrata dalla sua Roma: “Penso che abbiamo fatto un’ottima partita. Se penso che eravamo qua anche 48 ore fa, incerottati, e abbiamo fatto questa partita. Sono orgoglioso perché siamo andati in crescendo. I ragazzi si impegnano sempre anche quando sono meno brillanti. Ci sono 4/5 giocatori che hanno fatto tanti minuti da quando ci sono. Anche loro hanno avuto le loro occasioni. Va dato merito a loro che hanno fatto una grande partita, hanno avuto le loro occasioni e sono veramente forti. Certo per la rincorsa che stiamo facendo i pareggi non sono granché“.

Sulle condizioni di Dybala, uscito all’intervallo: “Paulo ha sentito un fastidio all’adduttore. Dice che non è grave, valutiamo nei prossimi giorni“.

Sui movimenti della Roma e sul modo di giocare di Dybala: “Sono contento di come Dybala si muove. A me piacciono molto le squadre che hanno gli esterni che giocano coi piedi sulla linea esterna. Ma Paulo va sfruttato per le caratteristiche che ha. Avere anche Baldanzi ed esterni difensivi che spingono, e lasciano lo spazio a lui per andare centralmente è una fortuna“.

Sul finale con contropiede da una parte e dall’altra: “Probabilmente entrambi volevamo vincere. A noi non conviene allungarci così, e fare area-area avrebbero vinto loro. Siamo riusciti a fare bene nel finale. Dobbiamo lavorare sul fatto che ci mettiamo paura dopo aver subito un’occasione“.

De Rossi commenta la possibilità di dover attendere Atalanta-Fiorentina a fine campionato: “Questa partita tra Fiorentina e Atalanta falsa un po’ il campionato, ma è andata così. Non è colpa di nessuno, è successo quello che è successo. Ci costringe a fare calcoli diversi. E non possiamo permetterci di aspettare e vedere quella partita che loro giocheranno come una finale“.

De Rossi sulla possibilità della Roma di rimontare in Europa League contro il Bayer: “Ci si crede come se fosse facile. Rendendoci conto che nei primi 28 minuti abbiamo fatto bene contro il Bayer Leverkusen. Non dobbiamo avere fretta. Dobbiamo recuperare due gol. Ho chiesto consiglio anche ad Allegri, mi ha detto che possiamo fare gol anche al 60′. Dobbiamo essere energici e attenti“.