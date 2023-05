Tennis, dramma per uno dei volti più amati: operazione e addio ai tornei

La bella tennista, già in difficoltà per un ranking in continua discesa, ha fatto un annuncio che ha gettato nello sconforto tutti

Venerata, idolatrata. Definita la nuova enfant prodige del tennis mondiale. Poi, nel giro di soli 12 mesi, criticata, attaccata, gettata in pasto ai lupi forse anche da quelle stesse persone che ne avevano costruito l’immagine di ragazza dolce, carina e vincente. Fino all’epilogo, roba di questi giorni. Un annuncio che forse farà ricredere molti dei suoi detrattori, che probabilmente dovrebbero anche chiederle scusa.

La parabola di Emma Raducanu, già vincitrice, a 19 anni nemmeno compiuti, degli Us Open 2021, è (quasi) tutta nelle poche righe di cui sopra. Subito dopo il successo sul cemento di New York, la vita della tennista di origini romeno-cinesi, è cambiata. Come per incanto sono spuntate decine e decine di aziende che l’hanno cooptata come testimonial, come volto, come immagine per la loro pubblicità. Un colosso dell’aviazione come British Airways, la compagnia di bandiera britannica, l’ha scelta come volto femminile per la sua campagna. Il profilo Instagram dell’atleta scoppia di ammiratori, potendo contare su oltre 2,5 milioni di followers. Nel contempo però, la carriera agonistica della tennista non è andata di pari passo. Lontana dai fasti americani del 2021, Emma è progressivamente scivolata giù in classifica. Fino a toccare l’85esima posizione dopo il ritiro dal torneo WTA Masters 1000 di Madrid.

L’annuncio di Emma: “Starò fuori qualche mese”

Già, Madrid. Proprio nella conferenza stampa che ha preceduto l’avvio del torneo spagnolo, Emma si era mostrata insolitamente nervosa coi giornalisti. Sono diventate velocemente celebri le sole 58 parole di risposta alle 16 domande ricevute nell’incontro coi media. Il motivo è stato presto svelato nei giorni successivi. C’erano, anzi purtroppo ci sono, degli acciacchi fiisci che tormentano l’atleta. Infortuni non di poco conto, che l’hanno costretta ad optare per una tripla operazione. I primi due interventi sono stati già eseguiti, mentre il terzo verrà effettuato a breve. La stessa Raducanu ha raccontato tutto sui suoi account social.

“Gli ultimi 10 mesi sono stati molto difficili per me. Ho dovuto fare i conti con un infortunio ricorrente a un osso di entrambe le mani”. La Radacanu racconta che non è bastato ridurre i carichi di allenamento per limitare i danni e si è reso necessario intervenire chirurgicamente su entrambe le mani. “Starò fuori per i prossimi mesi, e intanto mi sottoporrò anche a un’operazione alla caviglia”. Parole che hanno scosso dalle fondamenta non solo il mondo del tennis, ma anche i pensieri maligni di tanti detrattori che si erano affrettati a puntare il dito contro le distrazioni del mondo della pubblicità e del glamour per spiegare le deludenti prestazioni in campo della britannica.

Emma dovrà dunque saltare certamente il Roland Garros e Wimbledon. La speranza è di rivederla al top a New York, a fine agosto 2023. Dove già stupì il mondo una volta. Chissà se il destino le riserverà ancora il sogno di bissare il successo del 2021.