ESCLUSIVA SI Ag. Oudin: “Corvino lo voleva alla Fiorentina. Seguito in Italia, valuteremo eventuali offerte”

Nell’attuale tredicesimo posto del Lecce, sono tante le note positive nella rosa giallorossa, fra giovani in rampa di lancio e giocatori divenuti ormai certezze. Prima con D’Aversa e poi con Gotti, nella seconda categoria rientra certamente il francese Rémi Oudin, arrivato la scorsa stagione dal Bordeaux: costanza e qualità nelle giocate sono il suo biglietto da visita nella mediana dei salentini.

L’agente del centrocampista Sylvain Chavanon, è intervenuto in esclusiva per Sportitalia, per parlarci di lui e del suo futuro.

E’ rimasto sorpreso nel vedere il rendimento di Oudin in questi 2 anni in Italia?

“Assolutamente no! Rémi può fare bene in qualsiasi campionato. Piuttosto sono rimasto sorpreso che non abbia giocato di più la scorsa stagione, soprattutto all’inizio. E’ un giocatore speciale ed in genere gli allenatori hanno bisogno di tempo per capire come utilizzarlo. Ma una volta che lo fanno, non lascia più il campo”.

Ha interpretato tanti ruoli, sempre con qualità. Dove ti convince di più?

“Ha giocato gran parte della sua carriera sulla fascia destra, ma secondo me è più utile alla squadra al centro del campo. Può giocare dietro l’attaccante e segnare gol, ma anche fornire assist agendo come centrocampista centrale, quindi per me vanno bene entrambi i ruoli per lui”.

Cosa lo ha convinto a scegliere il Lecce due anni fa?

“Rémi era pronto per giocare all’estero e voleva conoscere un nuovo campionato. L’interesse del Lecce è arrivato subito dopo la promozione perché Corvino voleva già ingaggiarlo alla Fiorentina. Quindi ha avuto il tempo di chiedere informazioni su campionato, società e città. La parte finanziaria è stata difficile da risolvere, ma entrambi i club e Rémi alla fine hanno fatto uno sforzo e lui è riuscito ad arrivare”.

Dopo la bella stagione che sta facendo, pensi che squadre più grandi possano essere interessate ad un giocatore delle sue qualità nella prossima estate? Qualcuno lo segue, se può dircelo?

“Tali interessi esistono ma non posso dire molto in merito. Posso solo dirti che le sue performance non sono rimaste inosservate, soprattutto in Italia”.

Se arriveranno offerte importanti, pensi che il Lecce vorrà trattenerlo per il prossimo anno? Che obiettivi ha per il suo futuro?

“Possono succedere molte cose durante una finestra di mercato, dipende sempre da molti fattori, quindi non si sa mai. Il fattore principale sarebbe, come sempre, l’importo dell’offerta. Poi ci dovrebbe essere un confronto tra noi ed il Lecce per prendere una decisione”.

Che obiettivi ha per il futuro?

“Rémi, è concentrato al 100% sul contribuire ad assicurare un posto in Serie A al Lecce per la prossima stagione. Poi vedremo cosa succederà”.