Primavera, Milan occasione sprecata: Samp salvezza più vicina

Nel lunedì del campionato primavera, cadono Sassuolo e Torino, pareggia il Milan che non riesce così a rientrare in zona Playoff. Sorride soltanto la Sampdoria, sempre più vicina alla salvezza aritmetica.

Primavera, le gare del Lunedì

Termina 3-1 la sfida della 32^ giornata del campionato primavera tra Empoli e Sassuolo. A sbloccarla al secondo minuto è Justin Kumi che raccoglie una conclusione di Flavio Russo e di testa trova la deviazione vincente. Un minuto dopo Lopes trattiene in area Bacci. Rigore e cartellino rosso. Dal dischetto è freddo Corona a fare 1-1. In apertura di secondo tempo è poi ancora lo stesso Corona con uno splendido inserimento a firmare la rete del sorpasso empolese. Con lo stesso attaccante che all’ottantaquattresimo si mette in proprio e trova la rete del definitivo 3-1. Manca poi l’occasione sorpasso sui neroverdi il Milan che impatta 1-1 a Lecce. A sbloccarla sono i rossoneri. Punizione di Bartesaghi colpo di testa di Zeroli e deviazione finale di Leone nella sua porta. Con il Lecce che reagisce cinque minuti dopo su sviluppi di corner Ravere esce male Esposito calcia e Helm firma il definitivo 1-1. Vince poi 0-1 la Sampdoria contro il Torino. A decidere la gara una splendida punizione di Uberti al 70′. Con la Samp che ora sempre più vicina all’aritmetica della salvezza.