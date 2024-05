Torino-Milan, probabili formazioni: esordio per Terracciano, Jovic e Okafor dal 1′

Tutto pronto per la seconda sfida del sabato di Serie A: all’Olimpico Grande Torino, ultima partita casalinga di un Toro che potrebbe salutare Juric a fine stagione e un Milan senza più obiettivi e con Stefano Pioli pronto a dire addio dopo gli ultimi 180 minuti.

Le probabili formazioni di Torino-Milan

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Tameze, Ilic, Rodriguez; Ricci; Pellegri, Zapata. Allenatore: Juric. Indisponibili: Djidji, Gineitis, Schuurs, Vlasic

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano; Musah, Reijnders, Bennacer; Jovic, Okafor. Allenatore: Pioli. Squalificato: Gabbia. Indisponibili: Chukwueze, Kjaer, Loftus-Cheek

Torino-Milan, dove vederla in tv e streaming

Torino-Milan, anticipo della 37ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport (251) e Sky Sport Calcio (202). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Torino-Milan, le designazioni arbitrali

ARBITRO: Feliciani di Teramo. ASSISTENTI: Bottegoni-Lombardo. IV UFFICIALE: Camplone. VAR: Mazzoleni. ASS. VAR: Di Paolo.