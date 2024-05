Bufera alla Red Bull, effetto domino: via tutti

Una vera e propria rivoluzione in casa Red Bull, ora tutto può davvero cambiare: l’annuncio che gela i tifosi

In pista la storia non è cambiata e pare proprio che Max Verstappen possa avviarsi in maniera abbastanza agevole verso il suo quarto titolo mondiale. Ma lontano da vetture e asfalto bollente, il clima in casa Red Bull è davvero teso.

Tutto ha avuto inizio nei mesi scorsi quando lo scandalo più importante degli ultimi anni ha investito la Scuderia di Milton Keynes ed in particolar modo il Team Principal della Red Bull Racing: Christian Horner. La questione riguardante una dipendente, seppur rientrata non è ancora chiusa del tutto, nonostante l’indagine interna abbia già scagionato il britannico.

Da lì in poi, il clima non è stato più sereno. Anzi. La spaccatura all’interno del team pare da tempo complessa ed infatti la recente partenza di Adrian Newey non fa altro che confermare come la Red Bull rischi di implodere da un momento all’altro: un ‘pronostico’ che Jos Verstappen, in Bahrain, sembra aver azzeccato in pieno.

L’ufficialità dell’addio del progettista più chiacchierato e ricercato in Formula 1 è solo l’inizio. Uno dei personaggi di spicco del paddock ha fatto una rivelazione davvero scioccante che in pochi avrebbero potuto aspettarsi. E così la rivoluzione per la Scuderia di Milton Keynes sarà totale: Adrian Newey è stato solo il primo passo verso un possibile cambiamento radicale.

Annuncio choc: tutti via dalla Red Bull

Nella conferenza stampa per i responsabili dei team, in quel di Miami, ha parlato l’amministratore delegato della McLaren Zak Brown. Ed in tal senso, si è sbilanciato su Red Bull e Adrian Newey facendo una rivelazione sconvolgente. Le sue parole riportate da ‘Formulapassion.it’.

“Sei mesi fa il suo addio mi avrebbe sorpreso. Considerando quanto accaduto da inizio anno e conoscendo bene Adrian e la sua integrità, la cosa non mi stupisce”. Un affondo non da poco nei confronti di Horner e della Red Bull. Ma non è affatto finita qui. “L’addio di Adrian è stata la prima tessera del domino a cadere, per me non sarà l’ultima visti i curriculum che circolano…“. Il riferimento è ai tanti presunti elementi del team austriaco pronti a cambiare aria, dopo gli ultimi avvenimenti.



“Abbiamo registrato un aumento delle candidature arrivate dalla Red Bull”, ha riferito Brown spiazzando proprio tutti e anticipando quanto probabilmente accadrà. La rivoluzione in casa Red Bull sarà profonda. “Newey è il progettista di maggior successo di sempre, mancherà il suo apporto in termini tecnici e di leadership”, ha concluso l’ad della McLaren.