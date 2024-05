Ultim’ora Sinner, è fatta: indizio inecquivocaile

I tifosi italiani restano ancora in attesa di conoscere le prossime mosse di Jannik Sinner: spunta l’indizio

Gli Internazionali di Roma stanno andando, sempre di più verso la conclusione con la finale di oggi. Un torneo che, però, ha fatto molto discutere non tanto per lo spettacolo che si è visto in campo, ma per via delle tantissime assenza da parte di campioni che hanno fatto storcere il naso agli appassionati di questo sport. Gli stessi che, nelle settimane precedenti, avevano acquistato il tagliando con la speranza di poter vedere i loro idoli battersi e conquistare l’ambito torneo.

Tra coloro che non hanno partecipato al torneo della Capitale (oltre ad essere uno ei più attesi) c’è anche Jannik Sinner. In questo momento, il nativo di San Candido, è il numero 2 al mondo e stella del tennis mondiale. In questi ultimi giorni si sta parlando nuovamente di lui. Non solo per la sua vita privata, per il ranking e per l’infortunio, ma anche relativamente alla possibilità o meno di scendere in campo al Roland Garros.

Sinner, dopo la delusione Roma è pronto a partecipare al Roland Garros?

Dopo il ritiro a Madrid per un problema all’anca l’azzurro non vede l’ora di ritornare in campo e fare quello che di più ama al mondo. Anche perché, proprio per questo infortunio, ha dovuto alzare “bandiera bianca” al torneo capitolino. Sempre in questi giorni si è parlato della possibilità di una sua presenza e partecipazione all’imminente Roland Garros, ovvero il prossimo torneo del Grande Slam. In un primo momento si respirava aria negativa. Tanto è vero che quotidiani e media parlavano di una possibile rinuncia.

Adesso, però, le cose sembrano essere cambiate in meglio. Anche perché è arrivato un indizio fin troppo chiaro. Sui canali social del coach Darren Cahill è arrivato un post che non lascia spazio ad ulteriori dubbi. L’allenatore australiano ha postato uno scatto che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione.

Una immagine di una racchetta e delle palline con la firma del Roland Garros su un campo di terra battuta e con la didascalia in francese. Gli appassionati del tennis hanno interpretato questo messaggio come un vero e proprio indizio sulla prossima partecipazione allo slam parigino da parte di Sinner, che intanto continua a lavorare alacremente per presentarsi nelle condizioni migliori possibili.