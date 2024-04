Tutto deciso in Formula 1, UFFICIALE sta per firmare: decisione incredibile

Mercato piloti in fermento in Formula 1. Una trattativa si è appena conclusa con uno dei protagonisti pronto ad una nuova avventura

Weekend di pausa in Formula 1. Archiviata l’ennesima vittoria di Max Verstappen al GP di Cina, il 5 maggio si gareggerà a Miami per la terza edizione della gara che si disputa sul circuito cittadino della rinomata città della Florida.

Con il Mondiale ormai già ampiamente indirizzato in entrambe le classifiche, un motivo di interesse nella Formula 1 attuale è rappresentato dal mercato piloti. L’arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari, ufficializzato lo scorso 1 febbraio, ha avviato un effetto domino che coinvolge, inevitabilmente, la Mercedes ora obbligata a trovare un sostituto dell’ex campione del mondo.

Attenzione anche a quanto può accadere alla Red Bull. Sergio Perez è in scadenza a fine anno e il suo rinnovo è tutt’altro che scontato. Nonostante le rassicurazioni di Horner, il team campione del mondo sta monitorando i possibili sostituti del pilota messicano.

Tra i candidati a rimpiazzarlo c’è anche Carlos Sainz. Sia Horner che Marko hanno ammesso i contatti con l’attuale pilota Ferrari, peraltro cresciuto nell’Academy Red Bull. Marko, peraltro, ha anche svelato un particolare ulteriore che coinvolge un altro team interessato a Sainz.

Formula 1, firma vicina per il pilota: annuncio UFFICIALE

“Sainz ha un’offerta molto redditizia da Audi che non possiamo né eguagliare né superare“, questa la rivelazione di Marko che anticipa i piani ambiziosi del brand tedesco. Audi esordirà in F1 nel 2026, in partnership con Sauber, e si sta già muovendo per individuare i piloti cui affidare le due monoposto.

Se la trattativa tra Sainz e Audi è ancora in corso, sembra davvero vicino alla conclusione quella che riguarda Nico Hulkenberg. Lo riporta il sito F1-insider, stando al quale l’esperto pilota tedesco è vicino alla firma con Sauber per il 2025, quest’ultima propedeutica al passaggio in Audi l’anno seguente.

Hulkenberg infatti lascia ufficialmente (c’è il comunicato) la Haas dopo due stagioni per prendere il posto di uno tra Bottas o Zhou. Lo farà a 38 anni. Pilota di grande esperienza, il tedesco ha gareggiato con Williams, Force India, Renault, Racing Point e con la stessa Sauber.

Curiosa una delle statistiche che lo riguarda. Con il GP di Cina appena disputato, sono diventate 208 le Gare disputate da Hulkenberg senza una vittoria in Formula 1. Il tedesco ha eguagliato il record negativo detenuto da Andrea De Cesaris e, con tutta probabilità, lo supererà al prossimo GP di Miami.