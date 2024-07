Juve, Motta analizza il ko: “Non siamo riusciti a controllare il gioco”

Dopo la sconfitta contro il Norimberga, ha parlato in zona mista Thiago Motta, tecnico della Juve: “Non siamo riusciti a entrare nel gioco, a controllare il gioco. All’inizio del secondo tempo è andata molto meglio. Dovevano andare a trovare il pareggio e secondo me poteva cambiare la partita. Ma non è un alibi penso che dobbiamo e possiamo fare meglio, ma in generale, al di là del risultato, tutto il resto abbiamo fatto una buona preparazione”.

C’è qualcosa che voleva vedere e non ha visto?

“Penso che possiamo controllare meglio il gioco, controllare noi vuol dire giocare meglio la palla e nella metà campo avversaria, allungare questa fase di possesso per organizzarsi e stancare anche l’avversario prima di trovare lo spazio dove possiamo attaccare. All’inizio del secondo tempo abbiamo fatto a tratti bene. Primo tempo no. Poi dopo disorganizzazione ad andare avanti e abbiamo dato la possibilità all’altra squadra di trovare gli spazi”.

C’è una traccia che ti è piaciuta?

“Il nostro inizio del secondo tempo, una squadra che riesce a dominare l’avversario, a creare e non permette all’avversario di ripartire. Questo è la nostra idea e allungare questo momento in partita. Dobbiamo essere capaci di farlo più tempo possibile”.