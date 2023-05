Mendes sbarca a Milano, colpo di scena: cambia tutto

Quando il celebre agente portoghese, Jorge Mendes, scende in campo in prima persona, qualcosa succede sempre: ecco la verità

Jorge Mendes continua ad essere protagonista curando gli interessi dei migliori calciatori in circolazione. Cristiano Ronaldo è stato il suo punto di riferimento trovando anche un ricco stipendio in Arabia Saudita: nelle ultime ore è sbarcato anche a Milano per risolvere l’affare una volta per tute.

Un mese di maggio ricco di trattative anche in Serie A: già sono sbucate fuori le prime indiscrezioni di calciomercato. Il Milan dovrebbe così pensare al futuro dei top player in rosa, ma tutto dipenderà anche dalla qualificazione alla prossima Champions League. Tutto ruota anche intorno al futuro di Rafael Leao: il talentuoso portoghese è stato accostato ai migliori club d’Europa. L’arrivo a Milano di Jorge Mendes potrebbe cambiare definitivamente le cose.

Mendes a Milano per l’affare Leao: la verità a galla

Leao sta continuando a sorprendere tutti con le sue giocate eccellenti, ma pecca sempre in continuità. In campo aperto è micidiale mettendo in crisi le difese avversarie, ma ha notevoli margini di miglioramento. Una voglia immensa di continuare a mettersi in mostra a livello internazionali con le due sfide in semifinale contro l’Inter tutte da vivere col fiato sospeso.

Come svelato dal portale spagnolo, Relevo, a Milano si è fatto vivo nella giornata di ieri Jorge Mendes. L’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, ha rivelato di averlo visto in prima persona per le strade milanesi. Tra Rafael Leao e il Milan mancherebbe soltanto la firma ufficiale, ma al momento non è ancora arrivata. L’accordo verbale c’è già con i rossoneri, ma bisognerà incastrare alcuni pezzi del puzzle per portare a terminare la trattativa. E così è sceso in campo Jorge Mendes in prima persona: l’obiettivo del Milan è quello di annunciare il prolungamento contrattuale del portoghese prima della semifinale d’andata di Champions League, ma il tempo scorre inesorabile.

Il futuro di Rafael Leao dovrebbe essere ancora al Milan, ma le vie del calciomercato sono infinite. Tutto può cambiare improvvisamente con i rossoneri che hanno la priorità per il rinnovo contrattuale. Jorge Mendes potrebbe accelerare la firma sul contratto per vederlo ancora protagonista in Serie A. Un motivo in più per goderselo ancora per altre stagioni da urlo in casa rossonera.