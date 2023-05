Tennis, il giubbino si apre: in versione Grease fa strage di cuori

Il mondo del tennis ha una nuova star, ex Miss Italia e impegnatissima nel mondo della moda: i suoi sono scatti da urlo.

La giovane tennista ha convinto tutti, dentro e fuori dal campo. Nata nel 2000, oltre ad essere tenuta in considerazione come una delle sportive italiane più promettenti in assoluto, è anche particolarmente stimata per la sua bellezza.

Caratteristiche evidenti e sotto gli occhi di tutti, che raramente possono passare inosservate. Una fama crescente sui social oggi ma prima anche nella vita. Oltre ad aver preso la racchetta in mano già in tenere età, aveva appena cinque anni quando ha iniziato a giocare a tennis, poco più che maggiorenne ha partecipato anche a Miss Italia.

Competizione che non l’avrà vista vincere ma che sicuramente non l’ha nemmeno fatta passare inosservata. Susanna Giovanardi ora pensa soprattutto al tennis ma senza tralasciare il mondo della moda. In questo periodo ha anche avuto il piacere di fare esperienze come indossatrice e testimonial.

Il tributo a Grease di Susanna Giovanardi: social in fermento

Uno degli ultimi scatti condiviso sui Instagram ritrae la giovane Giovanardi immedesimarsi nei panni di uno dei più noti personaggi del film Grease. Musical di inizio anni settanta portato alla ribalta da John Travolta. In questa sua foto, Susanna Giovanardi si ritrae proprio nei panni di Danny Zucco, il protagonista della pellicola.

Giubbino in pelle nera e top a coprire un lato A in grado di far innamorare migliaia di fans sparsi in tutta Italia e non solo. A farlo lo scatto, nemmeno a dirlo, il suo fidanzato fotografo Andrea Preti. Già concorrente dell’Isola dei Famosi di ben dodici anni più grande di lei.

I due appaiono innamoratissimi e ogni post si trasforma in un’occasione buona per ricordare al mondo tutto il loro legame. Cuori verdi a non finire per il profilo ufficiale di Susanna Giovanardi che sembra aver perso la testa per la sua dolce metà. In una recente intervista, la giovane tennista romana ha raccontato alcuni particolari retroscena circa gli inizi della loro frequentazione.

Il primo a farsi avanti, via social, è stato Andrea che non ha mollato un colpo finché lei non ha accettato di uscire. Una volta ricevuto il sì e conosciuto meglio il suo nuovo compagno, la Giovanardi non ne ha più potuto fare a meno. Lei stessa ha ammesso che è lui l’unico grande amore della sua vita. Chissà cosa riserverà il futuro ai due tra tennis, spettacolo e alta moda.