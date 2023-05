Lotta Salvezza: dopo la vittoria contro lo Spezia, la Cremonese ora ci crede!

La lotta salvezza si arricchisce di un nuovo incredibile capitolo, dopo il Verona, anche la Cremonese battendo ieri sera lo Spezia si dà una speranza. I grigiorossi, che apparivano spacciati fino a qualche settimana fa, hanno vinto ieri lo scontro diretto con lo Spezia e si sono portati a -3 dalla salvezza. Ovviamente sia lombardi che liguri dovranno attendere la giornata di oggi con la sfida tra Lecce e Verona, ma la lotta per non retrocedere sembra più aperta che mai.

PER LA SALVEZZA C’È ANCHE LA CREMONESE

La Cremonese ha vinto la sua prima partita in campionato solo lo scorso 24 febbraio e sembrava destinata a non avere speranze di salvezza. Tuttavia, gli ultimi risultati, soprattutto il clamoroso pareggio col Milan hanno dato una consapevolezza diversa alla squadra di Ballardini. I grigiorossi, con i tre punti di ieri hanno messo a segno una striscia positiva di quattro gare senza sconfitta. Grazie ai gol di Ciofani e Okereke arrivati a quota 7, la Cremonese ha rimontato, ha pareggiato col Milan, ieri ha battuto lo Spezia e ora crede nella salvezza.

CALENDARIO SALVEZZA: SPEZIA, CREMONESE E VERONA

Il Verona ha ancora una partita in più da giocare rispetto agli avversari. Certo per i gialloblù non sarà comunque facile, sfideranno il Lecce che vorrà ottenere la vittoria per chiudere il proprio discorso salvezza. Calendario alla mano però nelle ultime quattro giornate la situazione è simile, con due partite meno complicate e due gare contro squadre che lottano per le prime 5 o 6 posizioni. Numeri alla mano però è lo Spezia ad arrivare nello stato di forma peggiore. I liguri non vincono dal 10 marzo contro l’Inter, e nelle ultime 8 giornate hanno collezionato appena 2 punti.

Per il Verona, dopo il Lecce, ci saranno le sfide con Torino, Atalanta, Empoli e Milan. Per lo Spezia nelle prossime quattro: Milan, Lecce, Torino, Roma. Mentre per la Cremonese ecco Juventus, Bologna, Lazio e Salernitana.