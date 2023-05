Mercato Napoli, doppio colpo in entrata dalla Serie A

Mercato Napoli, nonostante lo Scudetto la dirigenza non si ferma ed anzi sta lavorando per chiudere in fretta un doppio colpo per puntellare la rosa e provare ad alzare ancora di più l’asticella. Andiamo a scoprire l’identikit dei due calciatori in questione.

Euforia alle stelle in casa Napoli, che è riuscito a regalare alla propria gente il terzo Scudetto della propria storia. Un traguardo che consegna questi uomini alla leggenda di questa città. Nessuno di loro, verosimilmente, sarà mai dimenticato, ma nonostante ciò la dirigenza non ha nessuna intenzione di abbassare l’attenzione e l’asticella. Per questo Cristiano Giuntoli, seduto alla propria scrivania, sta lavorando per regalare a squadra e tifoseria un doppio colpo. I due calciatori provengono entrambi dalla Serie A italiana.

Mercato Napoli, doppio colpo in entrata

Nonostante lo Scudetto, come detto, il Napoli in maniera del tutto inevitabile dovrà cambiare qualcosina. E’ tutto da scoprire il futuro per Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, infatti, è nel mirino di tutti i principali club a livello internazionale. Sono tante, infatti, le squadre a caccia di un centravanti, dal Real Madrid fino ad arrivare al Bayern Monaco, passando per il Manchester United. Ed in pochi sono profili più interessanti di lui al momento.

Tornerà, invece, a Londra Tanguy Ndombele, che non sarà riscattato dagli azzurri ed aspetterà valutazioni da parte del Tottenham. Giuntoli, però, non aspetta con le mani in mano lo svolgimento delle cose ed anzi ha già individuato due profili con le caratteristiche giuste per rimpiazzare questi due profili. Per quanto riguarda il centravanti nigeriano, il suo erede potrebbe seriamente essere Rasmus Hojlund. Per la mediana, invece, potrebbe seriamente arrivare Davide Frattesi, che rappresenta una garanzia in Serie A e che porterebbe, oltre a tanti km, anche diversi gol in dote.

Napoli, i numeri di Hojlund

Alla sua prima stagione in Serie A il danese ha fatto estremamente bene. Per quanto, infatti, i gol siano stati solo 8 tra campionato e coppe, il suo apporto alla manovra è sempre stato notevole. Così come sono state evidenti sin da subito le sue doti. Sia realizzative che atletiche, dal momento che ha una esplosività che ricorda, a tratti, davvero quella dell’ex Lille. A conferma di ciò ci sono le statistiche relative alla Nazionale: 5 gol in sole 4 uscite. E’ un classe 2003, mentre per Frattesi la carta di identità dice che è nato nel 1999.