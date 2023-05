Matteo Berrettini ce l’ha fatta: è accaduto all’improvviso

Matteo Berrettini è riuscito a raggiungere un importante risultato: nonostante sia fermo ai box per infortunio, arrivano buone notizie per l’azzurro.

Il tempo degli Internazionali di Roma è arrivato. Il torneo più atteso dell’anno dagli italiani è in programma al Foro Italico dal 10 al 21 maggio. Undici giorni di grandissimo tennis in una delle location più belle al mondo, per un Masters 1000 che, come sempre, regalerà grandissimo spettacolo sul campo e fuori. Purtroppo non potrà partecipare all’evento Matteo Berrettini, ex numero 1 d’Italia, fermo ai box per infortunio. Anche senza giocare, però, in questi giorni il tennista romano ha ricevuto una bella notizia. Inaspettatamente, è riuscito a raggiungere un grande risultato.

Finalmente una gioia, in questo tormentato 2023, per Berrettini. Tormentato almeno dal punto di vista sportivo. Dopo aver dovuto rinunciare a molti tornei importanti a causa dell’infortunio all’addome che lo sta bloccando, tra cui anche quello di casa, a Roma, Matteo può infatti festeggiare per una notizia giunta inaspettatamente a inizio di questa settimana.

Ci sono delle dinamiche particolari, nel mondo del tennis, che permettono in un certo senso di “vincere” anche senza scendere in campo. Meccanismi “diabolici”, spesso incomprensibili per gli appassionati più distratti, che regalano però un sorriso, soprattutto per un giocatore che, al rientro nel circuito, dovrà cercare di rimettersi in riga e ottenere più vittorie possibili per non rischiare di uscire dal giro dei tennisti più forti del momento.

Ranking ATP, Berrettini vola: rientra in top 20

A regalare un sorriso a Berrettini è il nuovo ranking ATP dopo la chiusura del torneo di Madrid. Se infatti il primo degli italiani resta stabilmente Jannik Sinner, ottavo nella classifica mondiale, e se lo stesso Lorenzo Musetti, nonostante il ko al secondo turno a Madrid, rimane al secondo posto tra gli azzurri (18esimo in classifica generale), Berrettini guadagna una posizione e torna in top 20, terzo tennista d’Italia, a poco più di 100 punti di distanza dallo stesso Musetti.

A favorire la risalita di Berrettini senza giocare è stato ovviamente il crollo di un altro giocatore, il tedesco Alex Zverev, che ha perso 510 punti ed è scivolato fuori dalla top 20. Purtroppo non sappiamo quanto durerà però questo nuovo ingresso tra i primi venti del mondo per Matteo, che anche a Roma non potrà mettere in cascina punti, essendo ancora fermo ai box per infortunio.

La speranza è di poterlo rivedere in campo già a Parigi, per poter riavviare la sua rincorsa ai vertici del tennis mondiale dopo un’annata davvero difficile dal punto di vista dei risultati. Il tennis italiano ha bisogno del miglior Berrettini per tornare a sognare. Non resta quindi che continuare a fare il tifo per un suo rientro in tempi brevi.