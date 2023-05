Barcellona, preso il nuovo Busquets: arriva dalla Serie A

Il Barcellona deve fare i conti con il vuoto lasciato dal suo storico capitano e leader, Sergio Busquets. Dal punto di vista tattico i catalani hanno individuato il suo erede in un calciatore della Serie A, che dunque si prepara a fare le valigie.

E’ stata una carriera incredibile quella fatta da Sergio Busquets, con la maglia del Barça soprattutto ma anche con quella della Nazionale spagnola. Sono 719 presenze le presenze con la maglia della società catalana, costellate da 8 vittorie della Liga, 7 Coppe di Spagna, altrettante Supercoppe spagnole ed addirittura da 3 UEFA Champions League. Adesso la sua avventura, con enorme dispiacere per i tifosi, è giunta al capolinea. Il Barcellona, però, è già alla ricerca del suo erede, che potrebbe arrivare proprio dalla Serie A italiana. Andiamo a scoprire le ultime

Barcellona, colpo dalla Serie A

Il Barcellona, come è noto, nonostante l’enorme crisi finanziaria ed economica che sta attraversando, è riuscito a rialzare la testa. Straordinario il lavoro di Xavi, che per riuscirci si è affidato soprattutto ai suoi senatori, un tempo suoi compagni di mille battaglie. Tra questi non si può non annoverare Sergio Busquets e Jordi Alba, decisivi nei momenti delicati della stagione, sia con le loro prestazioni che con il loro carisma. Adesso il vertice basso del centrocampo a tre ha deciso di cambiare aria.

Per sostituirlo i blaugrana si preparano a fare compere in Serie A, come si suol dire. Già seguito e sfiorato a gennaio, per così dire, torna in auge per il Barça il nome del mediano della Fiorentina Sofyan Amrabat. Dopo lo straordinario Mondiale disputato, infatti, il suo nome è entrato nel taccuino dei dirigenti catalani e non ne è più uscito. Piace l’equilibrio che è in grado di garantire e soprattutto i polmoni d’acciaio che può vantare.

Amrabat al Barça

La Fiorentina, nonostante i rapporti tra le parti siano a dir poco tesi, lo valuta 50 milioni, forte delle straordinarie prestazioni offerte soprattutto col Marocco. Il Barcellona, al momento, non può chiudere un colpo di questa natura. Per questo motivo punta ad un prestito oneroso a 4 milioni, con diritto di riscatto fissato a 36. Tenendo conto della forte volontà del calciatore di regalarsi questo sogno, le parti potrebbero limare questa distanza venendosi incontro.