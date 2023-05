Lo sport italiano piange la scomparsa di un’altra protagonista: è morta poco fa

By

Lo sport italiano, ancora una volta, si trova a piangere la dipartita di una delle sue tesserate. Un addio che ha colpito veramente l’intero ambiente, portando ad un grande rammarico per quanto successo.

Il mondo dello sport italiano deve fare i conti proprio in queste ore con un’altra terribile notizia, che ha sconvolto davvero tutti. Un lutto che ha colpito il movimento nazionale all’improvviso, rattristando amici, parenti e i suoi tifosi.

A soli 34 anni l’ambiente dell’atletica azzurra deve dire addio a Beatrice Alfinito, che il prossimo 24 luglio avrebbe compiuto appena 35 anni. La velocita umbra è ricordata non solo come atleta di ottimo talento, ma anche come ragazza dotata di grandissima simpatia e generosità.

Era residente nel comune di Sangiustino, nella frazione di Lama. E’ scomparsa in seguito ad un brutto male al midollo osseo, con il quale ha dovuto combattere per diverso tempo. A livello sportivo ha ottenuto degli ottimi risultati a livello nazionale, facendo segnare dei tempi di tutto rispetto sulle distanze dei 100 e 200 metri.

Considerata “l’amica di tutti”, per il modo gioviale con cui condivideva la sua passione per la corsa, ha militato per anni tra le fila della Libertas Città di Castello.

Sport italiano in lutto, si è spenta Beatrice Alfinito: aveva solo 34 anni

Il presidente della Fidal, Carlo Moscatelli, ha voluto condividere in una nota il suo grande dolore e la sua vicinanza alla famiglia della Alfinito.

“Una triste notizia per l’atletica italiana – si legge sul tweet di riferimento -. La velocista Beatrice Alfinito, azzurra dello sprint a livello giovanile, si è spenta dopo aver combattuto a lungo con una terribile malattia”.

Di lei si ricordano le partecipazioni nel 2006 ai Mondiali Juniores di Pechino (200m e 4×100). I suoi record personali a livello giovanile l’avevano resa uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama nazionale.

I suoi tempi di 12.01 nei 100 e 24.35 sui 200 metri, come ricorda la Fidal, sono di assoluto rispetto e la rendono tutt’oggi una delle atlete più significative a livello azzurro. Purtroppo nonostante avesse scoperto per tempo il brutto male che l’affliggeva, non ha avuto modo di vincere questa delicatissima battaglia, arrendendosi solo dopo avercela messa davvero tutta.

Sui social in molti hanno voluto regalarle un pensiero, una carezza virtuale, per lei e per la sua famiglia. Beatrice Alfinito lascia il padre Danilo, la madre Beata e il fratello Martin.