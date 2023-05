MotoGp, penalità annullata e rientro ufficiale: impazza la polemica

È giunta l’ufficialità sulla penalità annullata, con dovizia di spiegazioni, e il rientro del pilota al prossimo GP in Francia è quindi prossimo: le ultime, non senza polemiche

Le polemiche, quelle non mancano mai a prescindere dallo sport di riferimento. Ma sono spesso accompagnate da un sospiro di sollievo, quando accadono le belle notizie, almeno per i protagonisti principali delle vicende. È il caso di Marc Marquez, campionissimo iberico reduce da stagioni molto complesse e da un inizio annata ricco di ulteriori problematiche tra incidenti, infortuni e chiacchiere.

Lo spagnolo, dopo giorni di dubbi incertezze, finalmente ha potuto annunciare che sarà al GP di Francia per la gioia dei suoi tantissimi fan.

In seguito all’infortunio alla mano destra, capitato a causa di una caduta da lui stesso provocata durante il GP a Portimao, sorgevano dubbi sul fatto che si trovasse nelle adeguate condizioni fisiche per riuscire a competere. Invece ha ottenuto l’ok dei medici per la gara di Francia.

Un lasciapassare al quale va accompagnata la decisione della Corte d’Appello FIM, la quale ha finalmente giudicato la sanzione affibbiata al pilota spagnolo dopo gli accadimenti verificatisi in Portogallo. Una doppia buona notizia per l’ex campione iberico che anche quest’anno non sembra in lotta per il titolo.

Una scelta, quella relativa alla penalità, che ha scatenato la polemica. Perché la caduta innescata a Portimao avrebbe dovuto portare Marc Marquez all’obbligo di “doppio long lap penalty”. Invece gareggerà senza impedimento al GP di Francia.

GP di Francia, Marc Marquez gareggerà: le ultime dal torneo

Il motivo che ha spinto la Corte d’Appello MotoGP della FIM a estinguere la penalità per il pilota iberico rispetto ai fatti del 26 marzo è che la Corte considera che in realtà la Double Long Lap Penalty sia già stata scontata e quindi applicata in occasione del GP d’Argentina, anche se Marc Marquez non vi ha preso parte. Ciò lo autorizza a non mancare all’appuntamento in Francia.

A Le Mans la MotoGP potrà godere di uno dei campioni più attesi, ancor di più dopo aver saltato tre gare delle quattro fin ora disputate, in seguito all’infortunio. Attraverso il sito ufficiale della Honda il pilota ha espresso la gioia più autentica per potersi rimettere in gioco, affermando: “Sono felice di tornare a gareggiare. Ringrazio i medici per quanto fatto nelle scorse settimane. Ora sono qui e sono concentrato totalmente sulla gara, non ho più preoccupazioni per l’infortunio, perché sono completamente guarito”. Marquez è quindi prontissimo: parola alla pista.