Messi ha firmato: giocherà in Brasile

Il futuro di Lionel Messi è sempre sulla bocca di tutti: ora è circolata una voce, giocherà in Brasile. Qual è la verità?

Dopo la sospensione e la multa del Psg, ha tenuto banco subito il futuro del campione argentino che starebbe pensando così al suo addio con il club francese. Lionel Messi è sempre al centro di numerosi voci di calciomercato: l’ex Barcellona è volato in Arabia Saudita il lunedì dopo una sconfitta cocente per una questione di pubblicità.

Nelle ultime ore è venuto fuori anche un Lionel Messi che ha firmato con un club prestigioso in Brasile, ma qual è la verità? Il campione argentino è tornato ad allenarsi a mille venendo così aggregato nuovamente alla squadra. Tante le voci riguardanti il suo trasferimento a giugno: dal possibile ritorno al Barcellona alla scelta di volare in Mls e in Arabia Saudita. Ora l’argentino dovrà così comunicare la sua scelta in tempi brevi, ma davvero giocherà in Brasile? Scopriamo la storia entusiasmante con un colpo di scena incredibile che nessuno conosceva.

Messi, la verità sul trasferimento: ecco di chi si tratta

Un cambiamento improvviso, ma che potrebbe così far storcere il naso a molti. Lionel Messi ha firmato con il San Paolo, un club che può vantare una storia incredibile in Brasile.

Come riportato dal portale spagnolo “Fichajes.com” non si tratta di un’illusione, ma davvero il San Paolo ha fatto sottoscrivere la firma di Lionel Messi. Ma non si tratta del campione argentino, che ha vinto sette volte il Pallone d’Oro, ma un suo omonimo di appena 10 anni. Il piccolo è nato nel gennaio 2014 ed è stato già convocato con l’Under10 della Nazionale brasiliana: potrebbe rappresentare il futuro del calcio sudamericano. Come svelato dal quotidiano argentino Olé e dall’emittente televisiva TyC Sports, la storia di questo bambino dal nome speciale è davvero incredibile: un brasiliano omonimo del campione argentino. Un trasferimento speciale con un brasiliano che si chiama Lionel Messi: un paragone che stride per i tanti tifosi brasiliani che hanno sempre considerato il campione argentino come l’acerrimo avversario in campo.

Il ‘vero’ Lionel Messi, invece, non ha preso ancora la sua decisione: le prossime settimane saranno decisiva, ma il suo addio al PSG sembra sempre più vicino. La sua storia d’amore con il club francese è arrivata già ai titoli di coda per una nuova avventura da urlo, ma non ci sarebbe stata anche una comunicazione ufficiale.