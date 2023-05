Lewis Hamilton massacrato davanti a tutti: “Sei ridicolo” | Cos’è successo

Lewis Hamilton sotto attacco: il pilota della Mercedes continua a far discutere con i suoi atteggiamenti. Stavolta a prendersela con l’inglese è un famoso ex campione delle due ruote

Mirino puntato su Lewis Hamilton. Il fuoriclasse della Mercedes continua a subire attacchi da tutte le parti. Forse a causa dei risultati in questi ultimi anni non all’altezza delle aspettative, il pilota britannico è stato oggetto di insulti e critiche di vario genere, da parte sia di addetti ai lavori che di semplici osservatori.

In pochi si sono però spinti a metterlo alla berlina davanti a tutti, come fatto da un celebre ex pilota. “Sei ridicolo“, ha sentenziato il noto ex campione, senza troppi giri di parole. E il motivo è effettivamente clamoroso.

Quando si fa riferimento a un personaggio come Hamilton, che va oltre la semplice figura di pilota e sportivo, in effetti è naturale poter incappare in polemiche di questo tipo. Hamilton è un personaggio scomodo, e questo lo sa bene anche lui in prima persona.

Talentuoso e presuntuoso, non ha mai nascosto la sua opinione, non ha mai celato la propria personalità, ha sempre lottato per le sue idee e si è spesso schierato anche contro chi dirige, direttamente o indirettamente, il circus di cui fa parte. Stavolta non è stata però una sua battaglia “politica” a mettergli contro un famoso ex motociclista, bensì una questione decisamente più… personale.

Stoner attacca Hamilton: volano parole gravi

Non si può piacere a tutti, e questo lo sa bene anche Lewis. Di certo però non si sarebbe aspettato un attacco gratuito e così “violento” da un collega che riteneva amico. A prenderlo di mira, in questa circostanza, è stato infatti l’ex campione australiano Casey Stoner. Sui social il celebre ex motociclista ha puntato il dito contro l’attuale pilota della Mercedes, reo di aver offeso il buon gusto.

Tramite un reel su Instagram, repostato malignamente dall’account ufficiale della Formula 1, Stoner ha commentato una delle mise scelte da Hamilton per il weekend del GP in Florida. E le sue parole non sono state proprio lusinghiere: “Che cavolo, questo vestito è semplicemente ridicolo!“.

Un commento che ha trovato d’accordo molti appassionati, ma che è stato visto come un attacco gratuito da tanti altri fan. E d’altronde Lewis è un appassionato di moda, questo lo sappiamo, e a volte la sua passione lo porta a indossare dei capi d’abbigliamento decisamente fuori dagli schemi, difficilmente in grado di piacere a tutti. Nel caso specifico si trattava, ad esempio, di una sorta di tuta da netturbino di colore viola e coperta di paillettes, opera dello stilista americano Rick Owens. Un vestito decisamente originale. Proprio come il pilota che lo ha indossato.