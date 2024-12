Manuel Bortuzzo, mai visto così: i fan non trattengono l’emozione

Manuel Bortuzzo torna come non è stato mai visto ultimamente: i fan restano colpiti per il nuovo scatto con protagonista il nuotatore

Giorni di relax in vacanza per Manuel Bortuzzo, che ha deciso di staccare la spina dalle competizioni sportive per breve tempo, in attesa di riprendere gli allenamenti e la preparazione in vista del nuovo anno. Dopo la medaglia di bronzo nei 100 metri rana SB4 arrivato durante gli ultimi giochi paraolimpici di Parigi a fine estate e un’altra serie di impegni avuti negli ultimi mesi da parte del nuotatore, arriva il meritato riposo.

Il classe ’99 si è così recato per una vacanza alle Seychelles, nell’Oceano Indiano, dove si sta godendo diversi momenti di svago. Il tutto è stato testimoniato tramite un post sul proprio profilo Instagram, immortalato in un modo mai visto. I suoi fan non hanno trattenuto l’emozione. L’ambientazione è da tipica spiaggia e isola da sogno, con un mare limpido e azzurro. Sembra di essere in un paradiso terrestre e lo stesso Manuel Bortuzzo non ha esitato a commentare la vacanza vissuta.

Il post di Manuel Bortuzzo sta facendo il giro del web: i tifosi non trattengono le lacrime

“Che mood” è la didascalia al post da parte dello sfortunato nuotatore italiano. Nelle foto il romano appare mentre nuota tra le splendide acque delle Seychelles in compagnia di tanti pesci e a bordo di uno yacht.

Un mood che molti suoi tifosi non avevano mai visto, specialmente da quando ha subito il grave incidente che ha posto prematuramente fine alla sua carriera da nuotatore professionista aprendogli quella del mondo paraolimpico. Nota, infatti, la vicenda che gli stava per costare la vita nel febbraio 2019 quando fu colpito al di fuori di un locale a Roma per un fatale scambio di persona. E dire che fino ad allora era tra i più promettenti nel suo sport, a 16 anni era arrivato il record italiano juniores nei 3000 metri, tolto a Gregorio Paltrinieri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Bortuzzo (@manuelmateo_)

L’incidente, che gli ha causato una lesione spinale da lasciarlo semi-paralizzato, lo aveva portato a ritirarsi per un periodo dall’attività agonistica salvo poi ricominciare come nuotatore paraolimpico. Dove ha iniziato ad eccellere come dimostra la medaglia arrivata a Parigi. Tornando al post, molti tifosi sono rimasti emozionati da quanto visto, come dimostrano diversi commenti sotto alle foto che esprimono massima vicinanza e sostegno al nuotatore. L’invito è di godersi al massimo questi meritati momenti di relax.