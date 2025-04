Roma, Svilar: “Non c’è fretta di rinnovare, De Rossi importante! Ranieri? Non ci sarebbe bisogno di cambiare ancora”

Intervistato da Il Corriere dello Sport, Mile Svilar, portiere della Roma ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul suo futuro: “Non capisco la fretta, ho un contratto fino al 2027. Non c’è bisogno di fare casino. Sembra che questa vicenda importi più a voi che a me. I soldi contano ma il posto in cui stai bene e in cui vedi un progetto conta di più. lo voglio che sia così al cento per cento e lo vuole anche la mia famiglia. Siamo felicissimi a Roma e alla Roma”.

De Rossi? “Daniele è stato l’allenatore più importante della mia vita. Non dimenticherò ciò che ha fatto per me. Sin dalla prima settimana, quando mi comunicò che non avrei giocato ma che credeva in me. In sette anni nessuno mi aveva mai spiegato una decisione tecnica”.

Ranieri? “Sì. Con lui abbiamo raggiunto un ottimo equilibrio nel lavoro quotidiano. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Non ci sarebbe bisogno di cambiare ancora ma dobbiamo rispettare la sua scelta, ed è giusto che si goda la pensione…”.