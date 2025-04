Inter, infortunio Dumfries: l’annuncio dell’olandese sui tempi di recupero

Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha voluto fare chiarezza sull’infortunio al bicipite femorale accusato durante il match contro l’Atalanta, con l’olandese che ha pubblicato una Instagram Story.

“Il percorso di rientro è stato più duro del previsto: questo infortunio è più ostinato di quanto sperassi. Sto facendo tutto il possibile per tornare più forte, anche se questo significa rispettare il processo e non affrettarlo. La natura ha i suoi tempi e io devo fidarmi di lei. Presto tornerò al mio posto. Fino ad allora, pazienza e duro lavoro. Il ritorno è in arrivo”.

Infortunio Dumfries: l’annuncio social