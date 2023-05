Camila Giorgi, la gonna si alza: gambe in bella vista, la foto fa il pieno di like

Camila Giorgi da’ spettacolo in campo in tutti i sensi: l’immagine che conquista i fan e che fa impazzire il web

Non ce l’ha fatta, purtroppo, Camila Giorgi ad avanzare oltre il terzo turno degli Internazionali di tennis a Roma. L’atleta maceratese ha dovuto arrendersi in due set alla ceca Karolina Muchova, che ha regalato in pochi giorni una doppia notevole delusione al pubblico del Foro Italico, visto che nel turno precedente aveva già buttato fuori anche Martina Trevisan.

Camila ha lottato, specialmente nel primo set, perso solamente al tie break. La stanchezza e un pizzico di delusione hanno preso il sopravvento e nel secondo parziale l’avversaria ha avuto vita decisamente più facile. Si tratta, in ogni caso, del miglior risultato di Camila nel torneo romano, dove non era mai stata particolarmente fortunata, ma di certo lei si augurava di poter fare qualcosa di più, oltretutto dopo un inizio incoraggiante nei primi due turni.

Ad ogni modo, anche questo risultato permette alla Giorgi un piccolo avanzamento in classifica. La top 30, il suo obiettivo, è sempre più vicina, nel mirino c’è il traguardo della 26esima posizione del ranking WTA, già toccato due volte in carriera dalla maceratese, nel 2018 e lo scorso anno. Possiamo essere fiduciosi sul fatto che al Roland Garros vedremo una Camila comunque in palla, come è stata fin qui in questo 2023, e pronta alla stagione su erba che da sempre è la superficie dove riesce a esprimersi al meglio.

Camila Giorgi, gli ammiratori folli d’amore: la tennista è uno splendore

Intanto, Camila, con i suoi scatti sul web, lascia sempre il segno nel cuore dei tantissimi ammiratori, che continuano a sostenerla con immutata passione e affetto. Su Instagram, lo sappiamo, è molto attiva e il suo seguito continua a crescere (ormai oltre 700 mila followers). A loro, la Giorgi regala una prospettiva da incorniciare.

In questa immagine tratta dalle stories di Instagram, eccola in azione sui campi del Foro Italico. Nell’atto di colpire la palla, al massimo dello sforzo, la gonnellina si solleva, scoprendo gambe perfette.

Una posa plastica e dal grande fascino e dalla sensualità esplosiva, come al solito. La splendida Camila ci colpisce ancora una volta al cuore, come spesso avviene. E’ una delle sportive più amate in assoluto dal pubblico con eleganza seducente che non passa certo inosservata. Soltanto applausi per lei, sebbene l’avventura a Roma non sia finita nel migliore dei modi.