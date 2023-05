Chapeau Marotta, colpo da applausi per l’attacco dell’Inter

By

Giuseppe Marotta mette a segno un colpo di mercato per l’Inter: rinforzo per l’attacco di Simone Inzaghi

L’Inter, nelle ultime settimane, ha decisamente premuto il piede sull’acceleratore. E così i nerazzurri hanno infilato una serie di cinque successi consecutivi in campionato che hanno proiettato la squadra in terza posizione. L’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League sembra ormai quasi ipotecato, considerati i cinque punti di vantaggio a tre giornate dal termine sul Milan.

E proprio contro i cugini è arrivata anche la gioia più grande, il 2-0 inflitto nell’andata della semifinale di Champions League. Un bel vantaggio in vista della gara di ritorno che può spalancare le porte di Istanbul e della finale ai nerazzurri, per un finale di stagione davvero da incorniciare.

E Simone Inzaghi, che sembrava talmente in bilico da essere ad un passo dall’esonero, ora sembra ben saldo al suo posto, più blindato che mai anche per il futuro. Le casse nerazzurre, d’altronde, si stanno riempiendo a dismisura, come ammesso dallo stesso Marotta alla Milano Fashion Week, quando ha fatto chiaramente riferimento al tesoretto.

Inter, Lukaku vuole restare: Marotta al lavoro

Il dirigente nerazzurro è consapevole di come con gli incassi derivanti dalla Champions League abbia più libertà di manovra sul mercato, anche di potenziare la rosa e renderla ancora più competitiva.

E tra i calciatori che potrebbero rinforzare l’Inter ce n’è uno già a disposizione di Simone Inzaghi. E’ Romelu Lukaku: il bomber belga ha vissuto una prima parte di stagione davvero molto difficile, a causa di infortuni che ne hanno limitato il rendimento, anche a causa della forma fisica che tardava ad arrivare.

Con l’arrivo della Primavera è però sbocciato anche lui; cinque gol nelle ultime quattro gare giocate in campionato ed il ruolo di protagonista assoluto in un finale di stagione che può essere esaltante per l’ariete nerazzurro.

E se fino a qualche settimana fa sembrava impossibile la sua conferma a Milano, ora sono cambiati gli scenari. Lukaku è in prestito dal Chelsea e se Pochettino – prossimo tecnico dei Blues – deciderà di puntare su di lui, nulla potrà l’Inter. L’attaccante ha però già fatto partire una vera e propria missione diplomatica attraverso i suoi agenti.

Non vuole commettere lo stesso errore nel lasciare Milano per tornare a Londra e sta lavorando affinché il Chelsea possa confermare il prestito anche nella prossima stagione. Lukaku, da par suo, è disposto anche ad abbassarsi ulteriormente l’ingaggio per essere il Re di Milano.