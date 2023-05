Schumacher torna subito: c’è lo zampino di Mercedes

Mick Schumacher avrà subito l’occasione del riscatto in Formula 1: c’è una storica scuderia che punterà sul figlio d’arte più famoso del paddock

Schumacher junior tornerebbe in pista dopo aver perso un sedile titolare dallo scorso campionato, potrebbe così rimettere in sesto una macchina che sta lottando nelle retrovie e avrà bisogno anche di nuove motivazioni.

La Formula 1 è entrata in pieno mercato, i primi cambi di pilota sono già nell’area. Dopo cinque Gran Premi ci sono già da fare dei correttivi importanti, tante sono le scuderie rimaste insoddisfatte dall’inizio del campionato non troppo soddisfacente.

Mick Schumacher sembra il nome giusto per risollevare le sorti di una scuderia in particolare, c’è la Mercedes che sta decisamente spingendo per il ritorno in pista del figlio d’arte. Schumi Jr, attualmente terzo pilota proprio della Mercedes, andrebbe in una nuova scuderia, dopo l’esperienza negli anni precedenti con la Haas.

Schumi Jr, pronta una scuderia per il tedesco

Le due stagioni con la Haas non sono state così rilevanti, o almeno erano diverse le aspettative sul figlio del sette volte campione del mondo. Mick Schumacher nel 2021 non ha conquistato nemmeno un punto, mentre ne ha incasellati dodici la scorsa stagione, anche se in molti credevano a un suo salto di qualità, quello che avveniva puntualmente sempre nelle seconde annate, come successo alla Prema in F3 Europea e poi in Formula 2. Nella massima competizione motoristica ci sarà da aspettare ma potrebbe essere buona la terza: Mick Schumacher alla Williams è un’opzione concreta per il prossimo futuro.

Come riporta Sport1, Toto Wolff sta spingendo su questa soluzione, la Williams non è soddisfatta dell’inizio di Logan Sargeant: l’americano ha ricevuto un ultimatum vero e proprio. O mostrerà segnali di risveglio nel trittico di Gran Premi tra Imola, Monaco e Barcellona, oppure sarà appiedato anzitempo.

Sargeant correrà col fiato sul collo in circuiti non facili per un esordiente, tra cui quello del Principato dove è praticamente impossibile sorpassare per chi lotterà nelle retrovie. Albon, invece, è più che confermato in casa Williams dopo il punto in Bahrein.

Schumacher per altro è terzo pilota a disposizione di Mercedes, ma anche delle consociate Mclaren e Williams, e dunque è una soluzione assolutamente fattibile. Se in un primo momento si puntava su Schumacher junior per il 2024, ora i tempi sembrano essere affrettati. Wolff vuole fare aumentare la consapevolezza del giovane pilota tedesco così come la sua esperienza, utilizzandolo poi in un prossimo futuro come eventuale erede di Lewis Hamilton.