Ronaldo, hai visto? Twerk bollente di Georgina, fan ipnotizzati

La compagna del super campione Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, ha pubblicato un video hot della sua lezione di Twerking su Instagram

Che Cristiano Ronaldo abbia passati momenti nettamente migliore durante la sua straordinaria carriera è fuori discussione. L’asso portoghese inizialmente aveva preso bene, si fa per dire, il trasferimento in Arabia Saudita, per la precisione all’Al-Nassr.

Complice, ovviamente, un’offerta d’ingaggio faraonica da 200 milioni netti all’anno per due stagioni. Cifre che hanno convinto CR7 a distaccarsi dall’Europa (definitivamente?), per intraprendere un nuovo percorso di vita. Questo nonostante la sua voglia infinita di continuare a prendere parte alla Champions League, competizione in cui per anni è stato il re assoluto. Ma l’età avanza inesorabilmente e, ad un certo punto, bisogna lasciare lo scettro a qualcun altro ugualmente all’altezza.

Vengono in mente giovani pedine che nel giro di poco tempo hanno conquistato il mondo: parliamo di Kylian Mbappe ed Erling Haaland, i volti principali nella nuova generazione calcistica. Ronaldo, dal canto suo, sta attraversando una crisi abbastanza profonda dal punto di vista lavorativo, tant’è che le cose all’Al-Nassr non stanno andando per il meglio, anzi. La squadra saudita è seconda in classifica, mentre il primo posto è occupato dall’Al-Ittihad Jeddah.

A poche giornate dal termine del campionato, dunque, CR7 e compagni rischiano seriamente di non riuscire a mettere le mani sull’ambito titolo. Il rendimento dall’approdo del fenomeno lusitano non è stato dei migliori, tant’è che recentemente la società ha optato per l’esonero di mister Rudi Garcia.

Ultimamente, il campione di Madeira appare alquanto frustrato e nelle scorse settimane si è parlato tanto anche di una presunta crisi tra lui e la famosa compagna, Georgina Rodriguez.

Dietro la burrasca di coppia ci sarebbero vari motivi, come ha assicurato la stampa spagnola. Pure un presunto tradimento dell’attaccante: un’influencer venezuelana, infatti, sostiene di aver trascorso una notte con Ronaldo il 25 marzo 2022. La notizia è stata smentita successivamente, ma i rumors non si sono affatto placati.

Ronaldo, Georgina e il Twerk hot: delirio sui social

Ma al di là delle corna sospette, l’ex Juventus sarebbe stufo del lato più arrogante ed egocentrico della modella, messo ancor più in risalto dalla seconda stagione della docu-serie Netflix dal titolo Soy Georgina. Inoltre, si vocifera anche che la Rodriguez non vada d’accordo con la mamma di Cristiano Ronaldo, ossia la signora Maria Dolores dos Santos Aveiro, la quale non sopportava neanche l’ex fidanzata del figlio Irina Shayk.

Ronaldo e Georgina potrebbero davvero arrivare a troncare la loro lunga relazione, sebbene abbiano dato vita ad una bellissima famiglia? Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti. Nel frattempo, la modella nata a Buenos Aires ha contribuito fortemente ad alzare la temperatura, pubblicando un video alquanto bollente sul proprio profilo Instagram. Entrando più nello specifico, Georgina ha voluto mostrare ai suoi fan com’è andata la prima lezione di Twerking. Neanche a dirlo, le forme sinuose e le movenze di lady Ronaldo hanno scatenato i fan. E non poteva essere altrimenti.