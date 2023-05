Da InzaghiOut a InzaghiIn: ora però potrebbe andarsene lui

Dopo aver conquistato un traguardo importante potrebbe ritrovarsi a cambiare club nel corso della prossima estate. Dove può andare l’allenatore



E’ arrivata la quarta vittoria consecutiva dell’Inter nel derby di Milano. I nerazzurri sono riusciti nell’impresa di conquistare la finale di Champions League, dopo aver eliminato i cugini nel penultimo atto. Un risultato complessivo di 3-0 (0-2 all’andata più 1-0 al ritorno), senza storia tra andata e ritorno.

La Supercoppa Italiana di gennaio, in Arabia Saudita, aveva visto lo stesso scarto (in soli 90′) e anche in campionato, la gara di ritorno giocata a febbraio fu decisa sempre da un gol di Lautaro Martinez.

L’argentino, diventato anche capitano della squadra, è stato l’autentico trascinatore anche martedì sera, segnando e correndo per due. Un valore aggiunto, che si adatta alla perfezione sia alla presenza di Dzeko che di Lukaku, facendo sempre la differenza.

Un capolavoro costruito passo passo da Simone Inzaghi, che dopo aver conquistato già tre trofei in due anni alla Pinetina, ha anche altre due finali da giocare. Con la Fiorentina si giocherà la Coppa Italia, mentre ad Istanbul sarà decisamente più dura.

Simone Inzaghi, l’Inter adesso trema: può partire in direzione Premier League

Durante il corso di questa stagione, Inzaghi ha ricevuto diverse critiche, arrivando tra fine marzo e primi di aprile a rischiare decisamente l’esonero. Lo stesso Beppe Marotta aveva difeso solo a metà il suo operato, lasciando intendere che un avvicendamento in panchina poteva essere reale.

Si era paventato addirittura un traghettatore per arrivare a fine stagione (Chivu, allenatore della Primavera), salvo poi dare un’altra chance all’ex tecnico della Lazio. I risultati hanno dato ragione a Simone Inzaghi, che ora si gode la sua personale rivincita. Le critiche non gli hanno fatto piacere e qualche strascico è rimasto.

A giugno potrebbe palesarsi una clamorosa separazione che potrebbe nascere dalla volontà del tecnico piacentino. Si perché le offerte alla sua porta non mancano, in Italia e soprattutto all’estero. In Premier League ci sono due piazze in cerca di allenatore, Tottenham e Chelsea. Entrambe hanno già vissuto esperienze “italiane” con Antonio Conte e potrebbero riproporre lo stesso schema con Inzaghi. Qualche sondaggio indiretto è già stato effettuato da intermediari e chissà che non possa diventare una trattativa reale a breve. Prima c’è da pensare a Istanbul e a completare un sogno che dura da 13 anni.