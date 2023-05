Tennis, calvario senza fine: salta il Roland Garros

Purtroppo l’appuntamento di Parigi perde uno dei grandi protagonisti del circuito, costretto ancora una volta a dare forfait per uno Slam

La stagione della terra rossa è entrata nel vivo. In questo periodo dell’anno il tennis vive all’interno delle capitali europee, con il passaggio da Madrid a Roma, fino a Parigi. I Master 1000 in Spagna e Italia lasciano poi spazio allo Slam del Roland Garros. Il secondo più importante in termini di storia e tradizione (dopo Wimbledon) è atteso più che mai quest’anno per una serie infinita di ragioni.

Il nome di certo più attenzionato è quello di Rafa Nadal, che dopo gli Australian Open si è preso una lunghissima pausa per recuperare da un grave problema muscolare. Lo spagnolo ha trionfato a Parigi per ben 14 volte, stabilendo un record difficile da eguagliare per il futuro. I forfait in sequenza a Montecarlo, Madrid e Roma, hanno preoccupato e non poco tutti gli appassionati, che vorrebbero vederlo difendere il titolo portato a casa nel 2022 contro Casper Ruud.

Anche Novak Djokovic non è al massimo della forma, ma pian piano sta conquistando punti importanti a Roma, ritrovando quel feeling sulla terra che mancava da un po’.

Tennis, il Roland Garros perde un altro grande protagonista: Nick Kyrgios salta Parigi

Chi invece non avrà la possibilità di dire la sua al Roland Garros, che scatterà il prossimo 28 maggio (dal 22 al via le Qualificazioni), è Nick Kyrgios. L’australiano sta affrontando diversi problemi fisici in questo 2023 e praticamente non è mai sceso in campo.

Poco prima del via dell’Australian Open ha dovuto alzare bandiera bianca per un’operazione al ginocchio, da cui sta cercando ancora di guarire. Il finalista di Wimbledon 2022 non ha mai amato più di tanto la terra rossa e manca a Parigi addirittura dal 2017, quando venne sconfitto da Kevin Anderson al secondo turno.

L’assenza ormai certa di Kyrgios libera quindi un posto per l’accesso in tabellone, che verrà occupato dal giapponese di origine americana Taro Daniel. Ora può iniziare a sorridere anche Dominic Thiem, che a proposito di problemi fisici non è stato secondo a nessuno in questi anni. Qualora anche solo un altro giocatore dovesse non farcela, il due volte finalista sarebbe automaticamente ammesso al torneo. L’unica speranza è che a lasciargli il posto non debba essere qualche altro big, Nadal in primis. I tifosi sperano di vederli tutti all’opera.