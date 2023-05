Tennis, compleanno al top: vestito cortissimo e gambe accavallate

Il tennis riesce a regalare sempre emozioni, sia dentro che fuori dal campo, soprattutto quando si parla in ambito femminile

Nel circus del tennis femminile, infatti, vediamo molto spesso apparizioni importanti anche sui social network, come successo in questo caso.

Il tennis femminile sta continuando a stupire nelle ultime stagioni, soprattutto dopo l’addio alle grandi competizioni di Serena Williams. L’americana che per più di quindici anni ha dominato il circuito WTA, infatti, ha lasciato spazio ad altre atlete in questi anni per trovare grandi successi.

Per qualche stagione ci ha pensato Ashleigh Barty a dominare la scena prima di lasciare le gare, nonostante la giovane età, e ora abbiamo una cannibale come Iga Swiatek che non lascia spazio alle avversarie, nei tornei più importanti.

Una componente importante nel tennis femminile, poi, viene giocato anche dalle apparizioni delle varie atlete attraverso i social network. I fan possono, in questo modo, seguire le loro beniamine in tutto l’arco dell’anno, anche nei momenti dove sono lontane dalle competizioni, nei momenti di svago e relax. Un modo diverso di vivere il mondo dello sport, negli ultimi anni.

Tennis, il compleanno di Dayana Yastremska: gli auguri della mamma

Maryna Yastremska, mamma della tennista ucraina Dayana, ha voluto attraverso un post Instagram fare gli auguri di compleanno all’amata figlia. La foto, poi, ha scatenato tutti i fan sui social, dato che mette in mostra le gambe accavallate della tennista, che han mandato tutti fuori di testa. L’ucraina è ritratta, nello scatto, con un tubino verde smeraldo molto attillato che ha messo in risalto tutte le sue curve.

Dayana Yastremska era salita alla ribalta lo scorso anno, con grandi risultati, dopo quanto accaduto nella sua Ucraina. Nel momento dello scoppio della guerra, infatti, lei e la sorella tennista sono tornati dalla famiglia, nascosti in un bunker. La stessa Dayana aveva raccontato, poi, come i suoi genitori l’avessero spinta a tornare a gareggiare in giro per il mondo. La ragazza li ha ascoltati tornando in gara a Lione, dove è arrivata addirittura in finale, sconfitta dalla cinese Zhang in tre set. E’ stata una ripartenza per lei, dopo i momenti difficili vissuti nel suo paese d’origine. Un grande momento che però non è durato molto, dato che da metà 2022 a oggi le apparizioni in campo di Dayana Yastremska non sono eccellenti.