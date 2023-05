Volano parole grosse in MotoGP: “Idiota”

Weekend incandescente in MotoGP quello di LeMans e non solo per la lite Bagnaia-Vinales: il pilota esagera, volano parole grosse

Si surriscalda il clima della MotoGP. La classe regina sta fornendo un grande spettacolo, nonostante il dominio della Ducati. La moto italiana sta letteralmente stracciando gli avversari con quattro vittorie su cinque nelle gare della domenica. Un dominio che si riflette anche sulla classifica: quattro dei primi cinque piloti guidano una moto di Borgo Panigale con il solo Binder su KTM a inserirsi con gli 89 punti conquistati e l’attuale terzo posto in graduatoria.

Questo però non va ad influenzare lo spettacolo vista l’alternanza sul gradino più alto del podio e gare molto combattute, con duelli anche oltre il limite. Un esempio lo si è avuto a LeMans domenica scorsa quando Bagnaia e Vinales sono stati protagonisti di un incidente che ha avuto un seguito non piacevole.

Una volta caduti a terra, infatti, i due piloti sono quasi venuti alle mani, spintonandosi a vicenda e venendo separati dagli addetti presenti a bordo pista. Una scena da cancellare, tanto che una volta rientrati ai box sia Bagnaia che Vinales hanno sentito l’esigenza di scusarsi per lo spettacolo non in linea con i valori dello sport. Episodio archiviato, cosa che non è accaduta invece per un altro pilota che fatica a dimenticare ciò che è successo in Francia: volano parole grosse.

MotoGP, Miller ci va giù pesante: “Un idiota”

E’ Jack Miller, da quest’anno in KTM, a non aver gradito quanto accaduto sul circuito francese nello scorso fine settimana. Partito quarto sia nella sprint race che nella gara domenicale, il pilota australiano non è riuscito a completare nessuna delle due corse. Caduta al primo giro nella sprint, replica la domenica e un doppio zero che in classifica pesa molto.

Il pilota nel post gara non ha accampato scuse e si è assunto tutta la responsabilità per quanto accaduto. Sulla gara di sabato ha ammesso di aver sbagliato la scelta della gomma, montando la media all’anteriore (“Una decisione stupida“), mentre il giudizio sulla gara domenicale è ancora più pesante: “Avevo appena fatto il mio giro veloce quando come un idiota ho tagliato in curva 4, andando sul cordolo e ritrovandomi a terra“.

Un errore simile a quello commesso qualche istante prima da Luca Marini: “Mi sono ritrovato a terra – spiega Miller – prima di accorgermene. Devo chiedere scusa al team“. L’obiettivo è rifarsi tra tre settimane quando ci sarà il Gp del Mugello: l’australiano vuole dimenticare presto il doppio errore francese e risalire la classifica per avvicinare il compagno di squadra Binder che gli è davanti di 32 punti.