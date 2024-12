Commozione per Hamilton: ultim’ora da brividi

Il campione britannico Lewis Hamilton lascia il team, il saluto più importante di tutti. Addio alla Mercedes

L’avventura di Lewis Hamilton in Mercedes si è chiusa ad Abu Dhabi, nella 246ª ed ultima gara a bordo delle frecce d’argento. Una carriera leggendaria insieme al team tedesco, con cui il campione britannico ha conquistato ben 6 titoli mondiali.

La stagione 2024 è stata forse la peggiore della sua vita, chiusa al 7° posto in classifica dietro al compagno di squadra George Russell. Non sono mancate però un paio di soddisfazioni personali, come le vittorie a Silverstone o a Spa Franchorchamps e i podi in Spagna, Ungheria e Stati Uniti a Las Vegas. L’ultimo weekend di gara ad Abu Dhabi, poi, si è concluso in modo sensazionale. Partito malissimo, Hamilton ha chiuso la gara con un incredibile quarto posto, sorpassando nel giro finale proprio il suo compagno di scuderia George Russell.

E allora quello che sembrava dover essere un addio anonimo almeno per quanto riguarda la pista, si è trasformato in un trionfo. Ancora una volta Lewis Hamilton ha dato tutto sé stesso e ha stupito tutti prima di lasciare il team. A gennaio si trasferirà un Ferrari per un nuovo capitolo della sua carriera e della sua vita.

Hamilton saluta la Mercedes, il messaggio del compagno di scuderia

Non sono mancati ovviamente i saluti di tutti i suoi colleghi, che hanno elogiato la carriera di Hamilton. Primo fra tutti George Russell. Britannico come lui, il collega inglese è approdato in Mercedes nel 2022 e fin da subito ha dato filo da torcere al 7 volte campione del mondo. Al primo anno chiuse la stagione al quarto posto davanti ad un Hamilton sesto. Nel 2023 chiuse ottavo al termine di un’annata disastrosa mentre Hamilton chiuse terzo. Il 2024 si chiude con un sesto posto proprio davanti a Lewis.

“La gara che ha fatto è stata straordinaria e voglio fargli un in bocca al lupo per il prossimo anno. Non è stato solo un compagno di squadra incredibile, ma anche una persona a cui ho sempre guardato sin dai tempi del Karting e delle formule minori. Credo che sia il pilota più grande di tutti i tempi, ma anche un modello della persone che vorrei diventare. Non vedo l’ora di incrociarlo in pista e gli faccio gli auguri per la sua prossima avventura”, ha commentato Russell al termine del GP di Abu Dhabi