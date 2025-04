Leclerc-Ferrari, rottura clamorosa: ha detto basta

Tra Charles Leclerc e la Ferrari c’è un po’ di maretta con il monegasco che dice basta e va per la sua strada

L’ultima spiaggia e, purtroppo per la Ferrari, in questi anni si è sentito tante, troppe volte. L’ultima occasione per risorgere: questo è il Bahrein per la scuderia di Maranello. Un appiglio a cui aggrappare la speranza: sul circuito di Sakhir, la rossa va alla ricerca di questo, un qualcosa a cui appoggiarsi per tenere in piedi la stagione.

La situazione in un mese è diventata molto difficile: le speranze di inizio stagione hanno lasciato il passo a delusione e smarrimento, la vittoria della sprint in Cina è stata un’illusione durata il tempo di una notte. I risultati hanno fatto suonare l’allarme: mai sul podio nelle gare domenicali, quarto posto nella classifica costruttori, sesto e ottavo in quella piloti. Nessuno si immaginava una situazione del genere dopo appena tre gare ed allora è normale lo scoramento di Leclerc ed Hamilton.

Il monegasco, in particolare, ha iniziato a capire l’aria che tirava già dai test in Bahrein in febbraio ed, infatti, le sue dichiarazioni sono sempre state meno ‘sognanti’ rispetto a quelle di Vasseur ed Hamilton. Ora però, dopo un inverno passato in secondo piano per lasciare la prima pagina al nuovo compagno, Leclerc si è stancato ed ha mandato un messaggio chiaro alla Ferrari: vuole fare di testa sua.

Ferrari, Leclerc sbotta: “Vado per la mia strada”

Il 16 della rossa ha le idee chiare su come sovvertire le gerarchie che oggi vedono la Ferrari indietro a McLaren, Red Bull e Mercedes, e non ha intenzione di lasciare strada ad altre soluzioni che non siano le sue.

Lo ha detto, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, prima della gara giapponese a Vasseur e ai tecnici della rossa: “Basta, vado per la mia strada” la sua presa di posizione. Una scelta ribadita anche in pubblico, nelle dichiarazioni rilasciate dopo il quarto posto: “Vado a Sakhir con una visione diversa dei test. Ho una direzione molto chiara che voglio prendere per quello che è il mio stile di guida, e spero che paghi“.

Una scelta chiara, una presa di posizione netta: Leclerc crede di aver trovato la strada da seguire per far scattare il feeling tra il suo stile di guida e la SF-25 e vuole percorrerla fin dal Bahrain. Lì dove il circuito è circondato dal deserto: niente di meglio che giocarsi lì l’ultima spiaggia. Leclerc lo sa e lo vuole fare a modo suo: la Ferrari è avvertita.