Atalanta, infortunio grave, stagione finita: Europa compromessa

La stagione dell’Atalanta rischia di essere fortemente compromessa. Per questo infuocato rush finale Giampiero Gasperini sta infatti riscontrando non poche difficoltà soprattutto da un vista fisico, visto che l’infermeria di Zingonia si sta prepotentemente riempiendo.

Questo rischia inevitabilmente di incidere sui risultati delle prossime uscite della Dea, che mai come adesso non può permettersi di sbagliare visto che si sta giocando insieme ad altri club un piazzamento nell’Europa che conta. La realtà dei fatti è però un’altra, visto che ai nastri di partenza questa Atalanta parte decisamente indietro rispetto alle altre concorrenti, ancora di più dopo il comunicato sull’ultimo infortunio.

Atalanta, Gasperini deve correre ai ripari: nuovo infortunio

Continuano a non arrivare buone notizie dall’infermeria di Zingonia per Giampiero Gasperini. Invece che recuperare giocatori, il tecnico dell’Atalanta ne perde praticamente uno al giorno, e questa situazione non fa altro che compromettere seriamente la stagione del club bergamasco.

Se l’Atalanta rischia, per il giocatore non c’è oramai più nulla da fare. La speranza di staff tecnico e compagni era quella che lo stesso potesse tornare in campo per le ultime due partite di campionato, ma gli esiti degli esami ai quali si è sottoposto nelle scorse ore il titolare di Gasperini hanno invece spezzato l’entusiasmo di piazza e squadra.

Stando alle ultime notizie, infatti, a causa di questo infortunio, per il giocatore dell’Atalanta si tratta di stagione finita. I tempi di recuperi si prospettano essere infatti particolarmente lunghi per il titolare atalantino che, a questo punto, lavorerà duramente per poter tornare al 100% direttamente nella prossima stagione.

Infortunio Atalanta, stagione finita: l’esito degli esami

Brutte notizie in casa Atalanta, visto che i timori degli scorsi giorni in merito alle condizioni del giocatore sono stati oggi confermati dai risultati dei controlli ai quali sia sottoposto oggi l’atalantino.

La diagnosi parla chiaro: per Duvan Zapata si tratta di stagione finita. Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante colombiano ha riportato una lesione ella giunzione muscolo/tendinea distale del gemello mediale della gamba destra. Inutile parlare di tempi di recupero per Zapata, visto che l’attaccante dell’Atalanta non riuscirebbe in alcun modo a recuperare per le sfide con Inter e Monza.

Non solo Zapata: Gasperini perde un altro attaccante, non convocato

Nella lista dei convocati per la sfida di domani contro il Verona, spicca fra le file dell’Atalanta l’assenza non solo di Zapata ma anche di Jeremie Boga. Così fendo le scelte di Gasperini per la sfida del Gewiss Stadium risultano essere quasi obbligate, anche se il tecnico della Dea è riuscito a recuperare in extremis Ademola Lookman.