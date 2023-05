Berrettini, l’indizio che sa di conferma: ora i tifosi ci credono

Matteo Berrettini potrebbe tornare in campo tra pochissimo: l’indizio sembra togliere ogni dubbio, per la gioia dei tifosi.

Il rientro di Matteo Berrettini non è più così lontano. Mentre continua, tra sorprese e conferme, il Masters 1000 di Roma, e mentre si attende il Roland Garros, gli appassionati italiani non perdono di vista la situazione del tennista romano, fermo ormai dal 1000 di Montecarlo. Obbligato a saltare il torneo di casa, a quanto pare Matteo avrà bisogno ancora di un po’ di tempo per poter rientrare. Finalmente però arrivano buone notizie: c’è una data che potrebbe coincidere con il suo ritorno in campo.

Più che una data, potremmo dire un appuntamento. La conferma è arrivata da un indizio molto importante. A quanto pare Matteo ha infatti bene in mente quali saranno i suoi prossimi passi verso un recupero che non può più tardare.

Assorbita la delusione per la mancata partecipazione agli Internazionali, torneo che comunque non gli avrebbe garantito grandi risultati, visto la condizione attuale e visto che la superficie non è tra le sue preferite, è tornato a pianificare il futuro con grande lucidità. C’è infatti da recuperare punti in classifica e da riprendere il proprio posto tra i migliori giocatori del mondo, per evitare di depauperare quanto di buono fatto nello scorso biennio.

Berrettini sta per tornare: c’è la data, manca solo l’annuncio ufficiale

Da quanto trapela ci sono almeno due indicazioni importanti. La prima è che, con tutta probabilità, Berrettini non riuscirà a rientrare in tempo per Parigi. Il Roland Garros dovrà ancora vederlo da spettatore, e questo vuol dire che, di fatto, è destinato a saltare tutto quel che resta della stagione sul rosso. La seconda è che invece dovrebbe rientrare in tempo per la breve stagione sul verde, quella che forse potrebbe regalargli le maggiori soddisfazioni.

Manca l’annuncio ufficiale, ma al momento il suo nome figura nell’entry list del 250 di Stoccarda, che si terrà sull’erba della città tedesca dal 12 al 18 giugno. Un torneo particolarmente importante per Matteo, sia moralmente che per la classifica. Il nostro tennista è infatti il campione in carica e deve cercare di difendere i 250 punti conquistati lo scorso anno per non rischiare di finire ancora più in basso in classifica.

Stoccarda, tra l’altro, dovrebbe vederlo protagonista almeno insieme ad altri due italiani, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, oltre ad altri giocatori di primo piano come Nick Kyrgios, a sua volta al rientro da uno stop ancora più lungo rispetto a quello subito da Berrettini.

Speranze, voci, programmi e pianificazioni. Non c’è nulla di certo in questo momento, ma finalmente qualcosa si sta muovendo attorno al nostro Matteo. E stavolta non sono solo i paparazzi e il rumore del gossip che da mesi ormai lo insegue. Berrettini è pronto per il rientro. La speranza è che possa essere un ritorno in campo trionfale sotto tutti i punti di vista.