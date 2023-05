Camila Giorgi bollente in palestra: pantaloncino cortissimo

Camila Giorgi ama tenersi in forma e lo mostra con orgoglio ai suoi tanti ammiratori: l’ultimo scatto è a dir poco sublime

Il calendario degli impegni, in questa fase della stagione, è fitto come non mai per le stelle del tennis. Dopo gli Internazionali di Roma, che si concluderanno in questa settimana, la testa di tutti è già al prossimo appuntamento tra i più prestigiosi dell’intero anno: la seconda prova del Grande Slam, vale a dire il Roland Garros a Parigi. Un appuntamento al quale spera di arrivare al meglio della sua forma anche la splendida e bravissima Camila Giorgi.

La tennista azzurra, nei primi mesi dell’anno, ha dato luogo a una prepotente risalita della classifica, ottenendo buoni risultati. Aveva iniziato il 2023 intorno alla 70esima posizione del ranking WTA, adesso si trova in 36esima posizione. L’obiettivo è tornare nuovamente almeno tra le prime 30 al mondo e se possibile migliorare il suo best ranking di sempre, il numero 26. Le possibilità ci sono, se riuscirà a confermare il buon momento di forma e magari a trovare ulteriore continuità, che è stato sempre, per varie vicissitudini, il suo tallone d’Achille.

A Roma, Camila è uscita al terzo turno con molti rimpianti, venendo sconfitta in due set dalla ceca Karolina Muchova, ma nel primo parziale aveva avuto più volte l’occasione di portarsi in vantaggio. L’obiettivo è ora fare ancora meglio al Roland Garros, la concorrenza come sempre è agguerrita ma sappiamo bene che quando è in giornata Camila è avversario scomodo per chiunque. E si sta preparando a dare battaglia a modo suo.

Camila Giorgi, visione ravvicinata che fa battere forte il cuore: fisico da dea

Come sempre, Camila tiene i suoi fan dei social costantemente aggiornati su ciò che fa. Oltre alla sua bravura, la 31enne maceratese mette in mostra un fascino proverbiale che non passa mai inosservato.

E infatti, una delle ultime immagini in palestra mette in evidenza una fisicità prorompente e sinuosa come al solito. Gli shorts attirano l’attenzione sul lato B e su gambe perfette, una visione provocante il giusto che fa sognare ad occhi aperti gli oltre 700 mila followers su Instagram. Per i quali, l’appuntamento con il profilo di Camila è sempre graditissimo e un autentico cult, irrinunciabile. Una bellezza che continua a spopolare e a raccogliere consensi a destra e a manca.