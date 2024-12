Tadej Pogacar fa retromarcia, salta tutto: ammutoliti i suoi fan

Il dietrofront di Tadej Pogacar ha lasciato davvero senza parole tutti i fan del campionissimo sloveno: è saltato tutto.

Dopo un 2024 da dominatore assoluto per Tadej Pogacar è tempo di pensare alla prossima stagione. Il campionissimo sloveno vorrà ovviamente viverla da protagonista provando a replicare le straordinarie vittorie conseguite in questi ultimi 12 mesi. Pogacar è infatti il campione in carica del Giro d’Italia e del Tour de France: in più ha vinto i Mondiali di Zurigo, la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia, diventando così il primo ciclista della storia a trionfare in due grandi classiche, Mondiali e Giro-Tour nello stesso anno.

Ma quali saranno gli appuntamenti a cui prenderà parte il 26enne di Komenda nel 2025? Sia il campionissimo che il suo team, la UAE Team Emirates, sono in attesa di conoscere i percorsi dei grandi giri a tappe. Sicuramente Pogacar sarà presente al Tour de France per difendere la maglia gialla del 2024: il dubbio dello sloveno, attualmente, è cosa scegliere tra Giro d’Italia e Vuelta a Espana.

Anche se al momento la Corsa Rosa non è ancora tagliata fuori, l’impressione è che Pogacar voglia puntare sulla Vuelta nel 2025. Nel frattempo, dal suo ritiro di Benidorm (Spagna), il fenomeno sloveno ha svelato quali saranno gli appuntamenti che di sicuro lo vedranno presente la prossima stagione.

Pogacar salta tutto! Il campione ha deciso, fan spiazzati

Pogacar correrà l’UAE Tour, Strade Bianche e la Milano-Sanremo. In più lo vedremo gareggiare nel Giro delle Fiandre, a Gand-Wevelgem, alla Amstel Gold Race, alla Freccia Vallone e alla Liegi-Bastogne-Liegi. Niente da fare, invece, per la Parigi-Roubaix: nel 2025 Pogacar non sarà presente a questa corsa.

Come accennato a oggi Pogacar è più propenso a correre la Vuelta rispetto al Giro, ma mai dire mai. Di sicuro lo vedremo ai Mondiali in Rwanda, dove proverà a confermare il titolo vinto nel 2024 a Zurigo. Lo sloveno, in un’intervista, ha detto che gli piacerebbe correre tutti e tre i Grandi giri ma ha anche precisato che in squadra ci sono 30 corridori.

“Non posso esserci sempre io in ogni corsa – le parole di Tadej Pogacar – In futuro mi piacerebbe fare l’accoppiata Giro d’Italia-Vuelta, però oggi il Tour de France è il Tour de France e, insieme al Mondiale, è la mia priorità assoluta“. In più Pogacar ha precisato di adorare le Classiche, anche se deve rinunciare alla Parigi-Roubaix: “Mi sarebbe piaciuto tornare su quel pavé, ma è un qualcosa che mi tengo in serbo per il futuro“.