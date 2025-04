Squalifica Sinner, scoppia la bomba: “Fermo fino al Roland Garros”

L’ultim’ora su Jannik Sinner ha lasciato senza parole i fan del numero uno al mondo: lo stop fino al Roland Garros cambia le carte in tavola.

Il 13 aprile Jannik Sinner ha potuto riprendere ad allenarsi regolarmente in strutture federali. Ormai la squalifica di tre mesi inflitta al numero uno al mondo dopo il patteggiamento con la WADA per il caso Clostebol è davvero agli sgoccioli: dal prossimo 4 maggio, infatti, il campione italiano potrà di nuovo scendere in campo.

Lo farà ancora da numero uno del ranking ATP, dato che né Alexander Zverev né Carlos Alcaraz hanno sfruttato la sua assenza forzata per avvicinarlo in classifica. Sinner tornerà protagonista agli Internazionali d’Italia al Foro Italico, dove potrà ricevere il grande abbraccio del proprio pubblico. Difficile pensare che Jannik arrivi all’appuntamento di Roma già in forma per competere per il titolo, ma ciò che conta è tornare a giocare per arrivare al meglio ai tornei del Grande Slam (Roland Garros e Wimbledon).

Andy Roddick, ex numero uno al mondo, ha parlato proprio di questo nel suo podcast ‘Served with Andy Roddick’ che sta riscuotendo sempre più consensi tra gli appassionati di tennis. Roddick crede che ci saranno due possibili scenari con il ritorno in campo del 23enne altoatesino.

Sinner stop, la bomba di Roddick: lo faranno davvero

Se le cose non dovessero andare bene né a Roma né a Parigi, considerando che entrambi i tornei si giocano su una superficie non particolarmente gradita a Jannik, le reazioni potrebbero essere eccessive: in tanti comincerebbero a dire che lo stop abbia fatto davvero male al numero uno al mondo.

Discorso diverso, invece, se Sinner giocherà bene e magari vincerà uno dei due tornei: in quel caso la situazione si farebbe interessante e potrebbe spingere i colleghi di Jannik a valutare una strategia ben precisa per i prossimi anni. “La domanda qui è come reagiranno gli altri giocatori se un fresco e affamato Sinner torna in piena forma e si comporta bene a Roma e al Roland Garros“, si chiede Roddick, immaginando che qualcuno potrebbe prendersi una pausa in futuro per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’Open di Francia.

Per l’ex campione statunitense qualche tennista potrebbe decidere di saltare almeno uno dei Masters 1000 – Indian Wells, Miami e Monte Carlo – per arrivare al meglio a Parigi. “Penso che questa esperienza di Jannik Sinner possa essere un buon strumento di apprendimento in ottica Roland Garros“: solo il tempo dirà se questa previsione di Roddick si rivelerà azzeccata.