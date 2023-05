Tennis, la pallina si sporca di terra ma l’occhio cade lì: scollatura esagerata

Nuova sexy trovata per una delle figure più affascinanti dello sport con la racchetta: i fans sono letteralmente impazziti

Blogger, influencer, role model, e chi più ne ha più ne metta. L’epoca moderna è caratterizzata da figure che, grazie all’avvento dei social media che ormai pervadono quasi ogni aspetto della vita quotidiana, prima non esistevano. Riteniamoci allora fortunati nel poter apprezzare dei personaggi che altrimenti sarebbero stati nascosti al grande pubblico. E che invece ora spopolano meritatamente su Instagram e non solo.

La pur ragguardevole cifra di oltre 305mila followers non rende l’idea della popolarità dell’influencer numero uno al mondo dello sport con la racchetta. Già ex tennista (ha iniziato a praticare la disciplina a soli 5 anni, classificandosi da adolescente a livello nazionale nel Junior Circuit dell’USTA), l’ormai 31enne americana, successivamente diventata giornalista, ha conquistato la scena mondiale non grazie all’attività sul campo, ma per merito della sua iniziativa come commentatrice dello sport che più ama.

E ovviamente grazie alla sua indescrivibile avvenenza. Popolare tanto nel circuito maschile (e lo crediamo bene…) come in quello femminile, la statunitense è in continua ascesa. Nel firmamento delle stelle del glamour – ma anche dello sport – lei occupa un posto di assoluto rilievo.

Decollètè da impazzire: l’americana alla conquista dei social

Stiamo ovviamente parlando di Rachel Stuhlmann, l’influencer numero 1 se si tratta di parlare, discutere, argomentare, di tennis. Probabilmente col fisico che Madre Natura le ha gentilmente concesso, Rachel sarebbe diventata popolarissima anche se non avesse parlato della disciplina a lei tanto cara.

Raro esempio di competenza, simpatia e ovviamente di bellezza degna dei massimi riconoscimenti mondiali, l’americana sta riscuotendo un successo che va ben al di là di quello che le avrebbe garantito il tennis se avesse continuato a praticarlo. Scorrere il suo profilo Instagram significa letteralmente tuffarsi in un mondo fatto di forme incredibili, di sensualità senza confini, di fascino poco gestibile per i deboli di cuore.

Sempre relativamente alle figure di tenniste ed ex tenniste che nel corso degli ultimi anni hanno incrementato la loro attività social parallelamente alla carriera di fotomodelle e donne-immagine, Rachel le stende tutte. Da Sofya Zhuk a Susanna Giovanardi, da Lola Marandel a Yana Sizikova, per finire con Emma Raducanu, i social abbondano di bellezze legate alla racchetta. Onestamente però, se si potesse stilare una virtuale classifica di gradimento, la prorompemte americana occuperebbe quasi certamente la prima posizione. Migliaia e migliaia di appassionati la pensano esattamemnte come noi.