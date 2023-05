Il pantalone si apre e scende giù: Zaira lascia senza fiato

Zaira Nara alza più che mai l’asticella della provocazione, la sorella di Wanda è esagerata e in una posa a dir poco bollente

Il fascino e la sensualità spesso e volentieri sono una questione di famiglia. Ed è sicuramente così per quanto riguarda Zaira Nara, che esattamente come sua sorella Wanda regala spettacolo a ripetizione in ogni immagine condivisa sul web a beneficio dei suoi fan.

Wanda, pur avendo lasciato l’Italia insieme a Mauro Icardi (anche se i due sono tornati nuovamente in crisi, ma non è questa la sede per parlarne) diverso tempo fa, è rimasta inevitabilmente nel cuore di tutti, non solo appassionati di calcio, per la sua bellezza prorompente e provocante. Ma gradualmente il pubblico nostrano ha cominciato a seguire con interesse e affezionarsi anche alla sorella minore Zaira, che sta iniziando a diventare una star anche alle nostre latitudini.

Le due sorelle sono piuttosto diverse nella fisionomia, ma incredibilmente somiglianti per classe, eleganza e curve sinuose. E se quelle di Wanda spopolano ormai in tutto il mondo da tempo, anche Zaira non passa certo inosservata a livello globale ed è comunque una personalità di tutto rispetto.

Posizionata, un decennio fa, tra le 50 donne più seducenti al mondo da alcune riviste, la 34enne è molto famosa in Sudamerica come modella e showgirl, ma anche in Europa, inevitabilmente, tutti si sono accorti di lui. E su Instagram i numeri, da oltre 5 milioni e mezzo di followers, lo testimoniano chiaramente.

Zaira sbottona il pantalone che scende lungo i fianchi: una sirena tentatrice che accende la fantasia

I suoi scatti, esattamente come quelli della sorella, hanno sempre qualcosa di speciale. Questa volta però Zaira pare essersi spinta davvero oltre, con una immagine super provocante che manda fuori di testa.

Sguardo magnetico, sorriso suadente, nel corso di uno shooting indossa un top aderente quanto basta per esaltare le sue forme. Ma c’è molto di più. L’attenzione finisce per essere calamitata in maniera inevitabile dal suo fare ammiccante, sbottonando il pantalone e accennando a farlo scendere lungo i fianchi sinuosi.

Impossibile rimanere indifferenti, la fantasia e la passione di tutto il web si accendono in un attimo. Zaira viene esaltata da una autentica valanga di like e commenti, un ennesimo tripudio che lascia il segno. Un sogno ad occhi aperti che va avanti quasi ogni giorno, e che per l’estate, manco a dirlo, promette ulteriori scintille.