Milan, Fonseca: “Musah ci dà equilibrio, mi piace come difendiamo. Tomori? Non è sparito, è importante”

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro lo Stella Rossa: “Tutti noi sappiamo quanto è importante questa partita e questa competizione, abbiamo una grande opportunità, con rigore, ambizione, ma è un momento che possiamo vivere bene. Questo porta motivazioni molto grandi ai giocatori”.

Basta come motivazione?

“Lo Stella Rossa non è una squadra facile, ma penso che questa competizione normalmente motiva di più tutti. Non abbiamo bisogno di fare niente di speciale per motivare, perché so che i ragazzi vogliono vincere”.

Musah ha dato equilibrio a destra?

“Sì, penso che la squadra sta facendo bene con il suo aiuto lì, sono sicuro che la squadra stia meglio difensivamente, non si sentano più i momenti di insicurezza difensiva, mi piace come la squadra si stia difendendo”.

Tomori è sparito. Come mai?

“E’ difficile per me prendere queste decisioni sui difensori centrali, quando tutti stanno bene. Non è facile lasciar fuori Tomori, ho anche Pavlovic è fuori, Gabbia e Thiaw stanno facendo bene. Tomori non è che non abbia giocato, nelle ultime ha giocato in Champions per esempio, deve continuare a lavorare perché è importante per noi”.